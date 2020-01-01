جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

منافسات كرة القدم لا تتوقف، وتتجدد بشكل يومي بين نهائيات بطولات وبدايات لمواسم جديدة من بطولات أخرى، ويشهد اليوم الخميس3 سبتمبر 2020 مجموعة من المباريات الشيقة.

تبدأ اليوم بطولة دوري الأمم الأوروبية بمباراة بين منتخب لاتفيا ومنتخب أندورا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويتبعها مجموعة كبيرة من اللقاءات الساعة 8:45 مساءً، حيث يلتقي منتخب جزر فارو مع منتخب مالطا، ولقاء مثير وممتع لمنتخبي ألمانيا وإسبانيا، كما يلتقي أيضاً منتخب بلغاريا مع منتخب أيرلندا، ومنتخبي روسيا وصربيا، وسلوفينيا أمام اليونان، وتركيا أمام هنغاريا، ومنتخب فنلندا ضد منتخب ويلز، وأيضاً يلتقي منتخب مولدوفا أمام منتخب كوسوفو، ولقاء لمنتخبي أوكرانيا وسويسرا.

وأيضاً تبدأ بطولة دوري نجوم قطر حيث يشهد اليوم مباراة لفريق السيلية أمام الريان الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، ومباراة لفريق الخريطيات أمام السد الساعة 6:15 مساءً، وأيضاً مباراة لنادي الغرافة أمام نادي قطر الساعة 8:30 مساءً.

المزيد من الفرق

وتُستأنف منافسات الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي اليوم نادي طنطا مع الاتحاد السكندري الساعة 3:30عصراً، ويلتقي نادي مصر مع حرس الحدود في تمام الساعة السادسة مساءً، ولقاء ناري مرتقب يجمع بين نادي بيراميدز ونادي الزمالك الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وأيضاً مواجهة بين فريقي المقاولون والمصري الساعة 8:30 مساءً.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 3 سبتمبر "3-9-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة لاتفيا - أندورا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 ألمانيا - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 أوكرانيا - سويسرا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 روسيا - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 تركيا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 مولدوفا - كوسوفو 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 سلوفينيا - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية - جزر فارو - مالطا 20:45 مصر، 21:45 السعودية - بلغاريا - آيرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 فنلندا - ويلز 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10

الدوري القطري - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة الخريطيات - السد 18:15 قطر، 19:15 الإمارات beIN Sports HD السيلية - الريان 18:15 قطر، 19:15 الإمارات beIN Sports HD 1 الغرافة - قطر 20:30 قطر، 21:30 الإمارات beIN Sports HD

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة طنطا - الاتحاد 15:30 مصر، 16:30 السعودية ON Time Sports HD نادي مصر - حرس الحدود 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المقاولون العرب - المصري 20:30 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports 2 HD بيراميدز - الزمالك 20:30 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

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