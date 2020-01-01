جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 في الدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تتجدد منافسات كرة القدم في البطولات المختلفة بشكل يومي، ويشهد اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 مجموعة كبيرة من المباريات.

الدوري الأوروبي يشهد اليوم عدد كبير من المباريات في الجولة التأهيلية تبدأ في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة منها المباريات التالية، مباراة فنتسبليس من لاتفيا أمام دينامو أوتو تيراسبول من مولدوفا، ومباراة أورداباسي من كازاخستان أمام بوتوشاني من رومانيا.

وسيواجه فريق دينامو مينسك من روسيا البيضاء فريق بياست جليويس من بولندا في تمام الساعة الخامسة مساءً، وفي الخامسة والنصف مساءً مباراة لنادي لينكولن ريد من جبل طارق أمام بيتانج من لوكسمبرج، وتشهد الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة أبولون من قبرص أمام سابورتالو تبيليسي من جورجيا، وفي تمام الساعة السابعة مساءً عدد كبير من المباريات منها مباراة لنادي اوروس من الدنمارك أمام نادي هونكا من فنلندا، ومباراة لنادي مالمو من السويد أمام نادي كراكوفيا من بولندا، وعدد كبير من المباريات تستمر على مدار اليوم.

المزيد من الفرق

وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع فريق حرس الحدود في تمام الساعة الرابعة عصراً، ويليه لقاء لنادي مصر المقاصة مع نادي وادي دجلة الساعة ٦:٣٠ مساءً، كما يلتقي نادي الزمالك مع نادي المقاولون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأخيرًا سيواجه مولودية وجدة رجاء بني ملال في الأسبوع 25 من الدوري المغربي .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 27 أغسطس "26-8-2020":

الدوري المغربي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية وجدة - رجاء بني ملال 21:00 المغرب، 22:00 مصر Arryadia live HD

الدوري المصري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - حرس الحدود 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD مصر المقاصة - وادي دجلة 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD المقاولون العرب - الزمالك 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD طنطا - الإسماعيلي 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports 2 HD

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