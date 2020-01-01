جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 في الدوري المصري كأس ألمانيا وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان اللقاءات والمنافسات المتجددة في الدوريات والبطولات المختلفة، ويشهد اليوم الخميس ١٥ أكتوبر ٢٠٢٠ عدد من المباريات الجديدة.

في الجولة الأولى من بطولة كأس ألمانيا يواجه اليوم نادي دورين نادي بايرن ميونخ الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري الممتاز تُستأنف الجولة ٣٣ من عمر المسابقة حيث يستضيف نادي الإسماعيلي صاحب المركز ١١ برصيد ٣٨ نقطة على ملعبه باستاد الإسماعيلية نادي أسوان صلحب المركز ١٤ برصيد ٣٧ نقطة في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يلتقي نادي المقاولون صاحب المركز الرابع برصيد ٥٣ نقطة مع نادي إنبي صاحب المركز السادس برصيد ٤٥ نقطة الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

إيقاف مشجع وست هام بعد هتافاته العنصرية ضد محمد صلاح

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 15 أكتوبر "15-10-2020":

كأس ألمانيا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة دورين - بايرن ميونيخ 20:45 مصر، 21:45 السعودية Sport 1

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - أسوان 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 2 HD المقاولون العرب - إنبي 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم