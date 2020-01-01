جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم مباريات قوية اليوم الخميس 13 أغسطس 2020، سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

بدأ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء بمباراة قوية بين فريقي أتالانتا الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، واليوم سنكون على موعد مع قمة أخرى ستجمع بين أتلتيكو مدريد ولايبزيج في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في إطار الأسبوع 19 من الدوري المصري الممتاز سيواجه اليوم أسوان نادي مصر في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، كما سيستضيف سموحة المقاولون العرب الساعة السادسة والنصف.

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تبدأ اليوم مباريات الجولة 21 من الدوري القطري ، وسيواجه السيلية العربي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة، وسيقابل الأهلي الوكرة الساعة السابعة والنصف، فيما سيحل السد ضيفًا على قطر الساعة في نفس التوقيت.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الخميس 13 أغسطس "13-8-2020":

الدوري القطري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة السيلية - العربي 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD الأهلي - الوكرة 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 2 قطر - السد 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD

دوري أبطال أوروبا - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة لايبزيج - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 19 المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - نادي مصر 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports 2 HD سموحة - المقاولون العرب 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports HD

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