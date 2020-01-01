جدول مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والمباراة الودية الدولية، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

تستعد جميع المنتخبات في العالم لخوض عدد من المباريات في فترة التوقف الدولي، وسيكون هناك عدد من المباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 لمتابعتها.

تتواصل اليوم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، وسيواجه منتخب أوغندا جنوب السودان الساعة 3 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيستضيف منتخب غانا السودان وزامبيا بوتسوانا والكونغو إي سواتيني وكوت ديفوار مدغشقر والرأس الأخضر رواندا الساعة 6 مساءً، فيما سيواجه الجزائر زيمبابوي 9 مساءً.

مجموعة من المباريات الودية الدولية ستقام اليوم، حيث سيواجه منتخب لبنان البحرين والإمارات طاجيكيستان والعراق الأردن، كما ستواجه سوريا أوزبكستان وإيران البوسنة والهرسك، وأخيرًا سيستضيف منتخب إنجلترا منتخب جمهورية آيرلندا.

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سيلعب اليوم الدور النهائي من الملحق المؤهل ليورو 2020 الذي تأجل إلى يونيو 2021، وستقام مباراة بين جورجيا ومقدونيا الشمالية، وأخرى بين آيسلندا والمجر، وستواجه آيرلندا الشمالية سلوفاكيا، وأخيرًا صربيا واسكتلندا.

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وفي كأس الخليج العربي الإماراتي سيستضيف نادي بني ياس نادي حتا، وسيواجه نادي الفجيرة نادي عجمان، فيما سيلتقي نادي الجزيرة مع نادي اتحاد كلباء.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 نوفمبر "12-11-2020":

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة أوغندا - جنوب السودان 15:00 السودان، 16:00 المغرب - غانا - السودان 18:00 السودان، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 زامبيا - بوتسوانا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الكونغو - إي سواتيني 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الرأس الأخضر - رواندا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - كوت ديفوار - مدغشقر 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الكاميرون - موزمبيق 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الجابون - جامبيا 20:00 مصر، 19:00 المغرب - الجزائر - زيمبابوي 21:00 مصر، 20:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 بوركينا فاسو - مالاوي 21:00 مصر، 20:00 المغرب -

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة لبنان - البحرين 16:00 لبنان، 17:00 البحرين البحرين الرياضية الإمارات - طاجيكيستان 18:00 الإمارات، 17:00 السعودية Sharjah Sport HD الأردن - العراق 17:00 العراق، 16:00 الأردن Jordan Sport HD أوزبكستان - سوريا 18:00 سوريا، 19:00 السعودية AD SPORTS 3 HD البوسنة والهرسك - إيران 19:00 مصر، 20:00 السعودية Sport Klub 1 مولدوفا - روسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 5 ويلز - الولايات المتحدة 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 5 إنجلترا - جمهورية آيرلندا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4

تصفيات يورو 2020 - الملحق النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة جورجيا - مقدونيا الشمالية 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1 المجر - آيسلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 آيرلندا الشمالية - سلوفاكيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 صربيا - اسكتلندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1