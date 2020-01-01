جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 في الدوري المصري وتصفيا كأس العالم وأبرز المباريات الودية وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مجموعة جديدة من مباريات كرة القدم المثيرة يشهدها اليوم الجمعة 9 أكتوبر ٢٠٢٠ في البطولات المختلفة.

في بطولة الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة ٣٢ من عمر المسابقة وتبدأ المباريات الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة بلقاء المصري و الإسماعيلي الذي طالب بتأجيل اللقاء 24 ساعة ولكن لم يتم تأجيلها، ثم صاحب المركز الأخير والذي تأكد هبوطه رسميًا نادي طنطا يستضيف المقاولون العرب صاحب المركز الرابع في تمام الخامسة والنصف، وفي الأخير بعد خروجه من كأس مصر على يد حامل اللقب نادي الزمالك يستضيف نادي سموحة نادي الاتحاد السكندري صاحب المركز الثامن برصيد 39 نقطة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما تبدأ فعاليات تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية بثلاث لقاءات مثيرة أبرزها مباراة الأرجنتين و الإكوادور التي تقام في ستاد لابوموبونيرا في تمام الساعة الثانية ونصف عصرًا بتوقيت مصر، والثالثة ونصف عصرًا بتوقيت السعودية، كما يلتقي الباراجواي بمنتخب بيرو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، ثم لقاء قوي بين أوروجواي وتشيلي تنطلق صافرة بدايته الساعة 12:45 صباحًا بتوقيت مصر

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سنكون على موعد اليوم مع مجموعة من المباريات الودية الدولية، أبرزها مباراة بين اليابان والكاميرون وأخرى بين السينغال والمغرب.

في الأسبوع 11 من الدوري الأردني يستضيف نادي سحاب نادي الحسين إربد في تمام السعة السادسة بتوقيت الأردن.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر "9-10-2020":

الدوري المصري الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON Time Sports طنطا - المقاولون العرب 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports سموحة - الاتحاد السكندري 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

تصفيات كأس العالم: أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - تشيلي 00:45 مصر، 01:45 السعودية beIN Sports HD 4 باراجواي - بيرو 01:30 مصر، 02:30 السعودية beIN Sports HD 3 الأرجنتين - الإكوادور 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 1

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة اليابان - الكاميرون 14:00 مصر، 15:00 السعودية - المغرب - السينغال 20:00 مصر، 21:00 السعودية الرياضية المغربية

الدوري الأردني للمحترفين - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة سحاب - الحسين إربد 19:00 الإمارات، 18:00 السعودية Jordan Sport HD الوحدات - الفيصلي تأجلت -

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