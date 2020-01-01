جدول مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 في الدوري السعودي والدوري الإنجليزي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مجموعة جديدة من المباريات يشهدها اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 في البطولات العالمية المختلفة.

في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلتقي نادي برايتون مع نادي بيرنلي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه نادي ساوثامبتون نادي نيوكاسل الساعة العاشرة مساءً.

تبدأ اليوم الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ، وسيواجه نادي إلتشي نادي سيلتا فيجو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، كما تبدأ الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بمباراة واحدة تجمع بين ساسوولو وأودينيزي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي الدوري الألماني سيلتقي نادي فيردر بريمن مع نادي كولن الساعة 9:30 مساءً، فيما يواجه نادي ستراسبورج نادي مارسيليا الساعة العاشرة في إطار الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

تستمر اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين ، وسيواجه ضمك الفيصلي الساعة 3:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما يستضيف الاتفاق الهلال الساعة 5:30، ويلتقي الباطن مع نادي أبها الساعة 5:45، وأخيرًا يواجه الاتحاد التعاون الساعة 7:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر "6-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - بيرنلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 ساوثامبتون - نيوكاسل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - سيلتا فيجو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - كولن 21:30 مصر، 22:30 السعودية EuroSport 2 HD

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6