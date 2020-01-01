جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 في الدوري الأوروبي والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

سنكون اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 على موعد مع مباريات قوية في الوطن العربي وأوروبا على حدٍ سواء.

سيواجه اليوم إشبيلية الإنتر في نهائي الدوري الأوروبي ، وذلك على ملعب راين إنيرجي بألمانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الوطن العربي، وتحديدًا في الدوري الكويتي سنكون على موعد مع مباريات الأسبوع 15، حيث سيواجه السالمية القادسية الساعة السابعة وخمس دقائق بالتوقيت المحلي، وسيواجه كاظمة النصر في نفس التوقيت، أما في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً سيستضيف الكويت العربي.

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ستبدأ اليوم مباريات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز ، حيث يستضيف الإنتاج الحربي إنبي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه أسوان المقاولون العرب الساعة السادسة والنصف، وفي تمام الساعة التاسعة سيستضيف سموحة بيراميدز.

في الجولة 22 والأخيرة من الدوري القطري سيواجه العربي قطر الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الدوحة، وسيستضيف الدحيل البطل الأهلي الساعة السابعة والنصف، وذلك في نفس توقيت مباراة الوكرة والريان.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 21 أغسطس "21-8-2020":

الدوري الأوروبي - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إشبيلية - الإنتر 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الكويتي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة السالمية - القادسية 19:05 الكويت، 20:05 الإمارات KTV Sport HD كاظمة - النصر 19:05 الكويت، 20:05 الإمارات KTV Sport HD الكويت - العربي 21:15 الكويت، 22:15 الإمارات KTV Sport HD

الدوري المصري - الجولة 21 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - إنبي 16:00 مصر، 17:00 السعودية ON Time Sports HD أسوان - المقاولون العرب 18:30 مصر، 19:30 السعودية ON Time Sports 2 HD سموحة - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري القطري - الجولة 22 المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - قطر 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD الدحيل - الأهلي 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD الوكرة - الريان 19:30 قطر، 20:30 الإمارات beIN Sports HD 5

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