جدول مباريات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني والدوري المصري والسعودي وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تبدأ اليوم مباريات الجولة 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ويستضيف صاحب المركز الرابع والذي ينافس على اللقب هذا الموسم إيفرتون نادي وست هام في الساعة السابعة والنصف، يتبعه لقاء قوي ومؤثر في الترتيب يجمع بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا على الأولد ترافورد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وفي الدوري المصري تستأنف فعاليات الجولة الخامسة، حيث يستضيف بيراميدز ناي الانتاج الحربي، ثم لقاء حامل اللقب النادي الأهلي ضد وادي دجلة الساعة السابعة والنص مساءً بالتوقيت المحلي.

وتستأنف اليوم مباريات الجولة 11 من الدوري السعودي ، حيث يستضيف ضمك الفتح الساعة 5:45 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، كما يلتقي العين مع أبها الساعة 5:50 مساءً، كما يلتقيالاتفاق ضد الوحدة الساعة 7:35 مساءً.

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كما يحل نادي الظفرة ضيفًا على بني ياس في تمام السابعة مساءً بتوقيت ابو ظبي، وفي نفس التوقيت يستضيف النصر نادي الوحدة، وفي الأخير لقاء الوصل ضد شباب الأهلي في تمام العاشرة، وذلك في إطار الجولة 12 من الدوري الإماراتي .

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 يناير "1-1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة إيفرتون - وست هام 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 مانشستر يونايتد - أستون فيلا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الانتاج الحربي 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD الأهلي - وادي دجلة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

الدوري السعودي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - الفتح 17:45 السعودية، 16:45 مصر KSA Sports 1 HD العين - أبها 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports 2 HD الاتفاق - الوحدة 19:35 السعودية، 18:35 مصر KSA Sports 3 HD

الدوري الإماراتي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة بني ياس - الظفرة 19:00 الإمارات، 18:00 السعودية AD SPORTS 1 HD النصر - الوحدة 19:00 الإمارات، 18:00 السعودية AD SPORTS 2 HD الوصل - شباب الأهلي 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية AD SPORTS 1 HD

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