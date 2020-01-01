جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري القطري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

لقاءات ومنافسات كروية جديدة يشهدها اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 في البطولات المختلفة.

في بطولة دوري الأمم الأوروبية تستمر منافسات دور المجموعات ويشهد اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة لقاء بين منتخبي أرمينيا وإستونيا، ولقاء بين منتخب جورجيا ومنتخب شمال مقدونيا، وفي الساعة 8:45 مساءً يواجه منتخب بلجيكا منتخب آيسلندا، ويلتقي منتخب فرنسا مع منتخب كرواتيا، ومواجهة لمنتخب قبرص أمام منتخب أذربيجان، ومباراة قوية تجمع منتخبي السويد والبرتغال، ولقاء لمنتخب لوكسمبورج مع منتخب الجبل الأسود،

ومواجهة مثيرة بين منتخبي الدنمارك وإنجلترا، كما يلتقي أيضاً منتخب سان مارينو مع منتخب ليختنشتاين.

المزيد من الفرق

وفي بطولة دوري نجوم قطر تشهد الساعة 6:15 مساءً بتوقيت الدوحة لقاء لنادي أم صلال مع نادي الخور، ولقاء بين فريق الوكرة وفريق لخويا، كما يلتقي نادي الأهلي القطري مع نادي العربي الساعة 8:٣٠ مساءً بتوقيت الدوحة.

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وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر "8-9-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة أرمينيا - إستونيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 جورجيا - مقدونيا الشمالية 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 بلجيكا - آيسلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 الدنمارك - إنجلترا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 فرنسا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 السويد - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 قبرص - آذربيجان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10 لوكسمبورج - الجبل الأسود 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 سان مارينو - ليشتنشتاين 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري القطري - الجولة 2 المباراة الموعد القناة الناقلة الوكرة - الدحيل 18:15 قطر، 17:15 مصر beIN Sports HD أم صلال - الخور 18:15 قطر، 17:15 مصر Alkass Two HD الاهلي - العربي 20:30 قطر، 19:30 مصر beIN Sports HD

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