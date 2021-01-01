جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 في كأس الرابطة الإنجليزية وكأس ملك إسبانيا و دوري أبطال أفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

تُقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات القوية والحاسمة في جميع أنحاء العالم.

البداية ستكون من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كأس الكاراباو)، في مباراة نصف النهائي والتي تجمع بين توتنهام وبرينتفورد على ملعب كتيبة جوزية مورينيو.

بينما في كأس ملك إسبانيا يحل اليوم إشبيلية ضيفًا ثقيلًا على ليناريس ديبورتيفو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر وإسبانيا، وفي نفس الموعد يلتقي فياريال بفريق زامورا.

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وعلى الصعيد العربي والإفريقي، و بدوري أبطال أفريقيا يخوض اليوم النادي الأهلي لقاء العودة أمام سونيديب على ستاد القاهرة الدولي، وقد أنتهت مباراة الذهاب بفوز الشياطين الحمر بهدف دون رد، كما يلتقي الرجاء ضد تونجويث في مباراة لن تكون سهلة على الفريق المغربي.

وفي كأس الكونفيدرالية يلعب نادي بيراميدز ضد الإتحاد الليبي على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 يناير "5 -1-2021":

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - برينتفورد 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1

كأس ملك إسبانيا - الدور 2 المباراة الموعد القناة الناقلة ليناريس ديبورتيفو - إشبيلية 20:00 مصر، 21:00 السعودية - زامورا - فياريال 20:00 مصر، 21:00 السعودية -

دوري أبطال أفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - سونيديب 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD الرجاء - تونجويث 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD

كأس الكونفيدرالية

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الإتحاد الليبي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD شبيبة القبائل - جيندارميري ناشونال 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD

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