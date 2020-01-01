جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري المصري وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة؟

مجموعة جديدة من مباريات كرة القدم يشهدها اليوم الثلاثاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٠ في عدد من البطولات والدوريات العربية والعالمية.

في بطولة دوري أبطال أوروبا تُستأنف مباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات، حيث تشهد الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة مباراة لنادي فيرينكفاروسي من المجر أمام نادي مولده من النرويج، ومباراة بين فريق دينامو كييف من أوكرانيا وفريق جينت من بلجيكا، وأيضاً يلتقي نادي أومونيا من قبرص مع نادي أوليمبياكوس من اليونان.

وفي الدوري الإسباني تبدأ اليوم الجولة الرابعة من الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١ بلقاء يجمع بين فريقي ريال سوسيداد وفالنسيا في تمام السابعة مساءً، وأيضاً يلتقي فريق خيتافي مع فريق ريال بتيس الساعة ٩:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما في الدوري المصري الممتاز تُختتم اليوم فعاليات الجولة ٣٠ من عمر البطولة حيث يلتقي المقاولون مع نادي مصر في الثالثة عصراً، ويستضيف نادي إنبي الساعة ٥:٣٠ مساءً نادي مصر المقاصة، وأيضاً مواجهة لنادي بيراميدز مع نادي الاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

تنطلق اليوم مباريات دور 16 من كأس كاراباو، وستكون البداية ساخنة بديربي لندني بين تشيلسي وتوتنهام سيجمع بينهما في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر "29-9-2020":

دوري أبطال أوروبا - الملحق المباراة الموعد القناة الناقلة أومونيا - أوليمبياكوس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5 فرينكفاروسي - مولده 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 6 دينامو كييف - جينت 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4

كأس كاراباو - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة توتنهام - تشيلسي 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - فالنسيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 3 خيتافي - ريال بيتيس 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة المقاولون العرب - نادي مصر 15:00 مصر، 16:00 السعودية ON TIME SPORT إنبي - مصر المقاصة 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON TIME SPORT بيراميدز - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON TIME SPORT

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