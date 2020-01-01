جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 في ربع نهائي كأس كاراباو والدوري الإسباني والإيطالي، والدوريات العربية، والقنوات الناقلة.

يستضيف فريق برينتفورد على ملعبه فريق نيوكاسل يونايتد اليوم في الدور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويستضيف ملعب الإمارات مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في نفس البطولة، وقد وصل السيتيزنس إلى ربع النهائي بعد الفوز على بيرنلي في دور ال16 بثلاثية نظيفة، أما الجنرز فاستطاع القفز إلي دور ربع النهائي بفوز صعب حققه على ليفربول في دور ال16 بركلات الترجيح.

في الدوري الإسباني يحل أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول والذي يحاول الحفاظ على الصدارة ضيفاً على ريال سوسييداد على ستاد أنويتا في الجولة الخامسة عشر من الليجا، وبعد التعادل الإيجابي مع فالنسيا يلتقي برشلونة الذي يحاول استعادة اتزانه فريق بلد الوليد على ملعب نيوفو خوسيه زوريا.

يفتتح اليوم الدوري الإيطالي مباريات الجولة الرابعة عشر بمباراة كروتوني وبارما، ومباراة يوفنتوس وفيورنتينا في مشوار السيدة العجوز للوصول لقمة جدول الدوري، حيث يقع اليوفي في المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة.

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ويستكمل الدوري السعودي مباريات الجولة التاسعة بمباراة أبها وضمك، والفيصلي والاتفاق، كما يستضيف الوحدة فريق العين على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويستضيف الأهلي صاحب المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة نادي الفتح على ستاد الجوهرة المشعة.

في دوري نجوم قطر يلتقي الدحيل والخور على ستاد عبدالله بن خليفة، ويحل الوكرة ضيفًا على الغرافة صاحب المركز الثالث على ستاد جاسم بن حمد في مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

ويستضيف إنبي على ملعب بتروسبوت نادي غزل المحلة، ويلتقي طلائع الجيش ومصر للمقاصة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استكمالاً لمباريات الجولة الثالثة من أحداث الدوري المصري الممتاز .

بث مباشر: مباريات اليوم في الدوري السعودي - الجولة التاسعة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر "22-12-2020":

كأس كاراباو - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - نيوكاسل يونايتد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 2 آرسنال - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - أتلتيكو مدريد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - برشلونة 23:00 مصر، 24:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة كروتوني - بارما 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري السعودي - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة ضمك - أبها 14:40 مصر، 15:40 السعودية KSA Sports 1 HD الفيصلي - الاتفاق 16:50 مصر، 17:50 السعودية KSA Sports 3 HD الوحدة - العين 17:20 مصر، 18:20 السعودية KSA Sports 4 HD الأهلي - الفتح 18:50 مصر، 19:50 السعودية KSA Sports 1 HD

دوري نجوم قطر - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - الخور 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD الغرافة - الوكرة 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD السيلية - أم صلال 17:30 مصر، 18:30 السعودية Alkass One HD

الدوري المصري - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة إنبي - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON Time Sports 1 HD طلائع الجيش - مصر المقاصة 19:30 مصر، 20:30 السعودية ON Time Sports 1 HD

كأس رئيس الدولة - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة شباب الأهلي دبي - الإمارات 16:45 الإمارات، 15:45 السعودية Sharjah Sport HD النصر - عجمان 19:45 الإمارات، 18:45 السعودية Sharjah Sport HD

كأس الكونفدرالية - دور 32 المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد المنستيري - الأهلي الليبي 15:00 ليبيا، 14:00 المغرب - نايسا ستارز - يونياو دو سونجو 15:00 مصر، 14:00 المغرب - الأمل عطيرة - ساليتاس 15:00 السودان، 14:00 المغرب - ساجرادا أسبيرانسا - أورلاندو بيراتس 16:00 مصر، 15:00 المغرب - جيندارميري ناشيونال - شبيبة القبائل 16:30 مصر، 15:30 الجزائر - المقاولون العرب - النجم الساحلي 18:00 مصر، 17:00 تونس ON Time Sports 1 HD الاتحاد الليبي - بيراميدز 18:00 مصر، 17:00 تونس -

دوري أبطال إفريقيا - الدور الثاني المباراة الموعد يونج بوفالويس - فيتا كلوب 15:00 مصر، 14:00 المغرب جوانينج جلاكسي - ماميلودي صن داونز 15:30 مصر، 14:30 المغرب تونجيت - الرجاء 19:00 مصر، 18:00 المغرب

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