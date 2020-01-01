جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 في الدوري المصري والدوري المغربي وأبرز البطولات وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

مباريات كرة القدم متعة لا تنتهي وتتجدد بشكل يومي، ويشهد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 عدد جيد من مباريات كرة القدم المثيرة.

في الدوري المصري الممتاز تُستأنف فعاليات الجولة ٣٢ من عمر البطولة بلقاء يجمع نادي بيراميدز مع نادي مصر الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يستضيف نادي إنبي النادي الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الأسبوع 29 من الدوري المغربي ، سيواجه مولودية وجدة أوليمبيك آسفي والجيش الملكي نهضة الزمامرة الساعة الخامسة بتوقيت المغرب، كما يستضيف الوداد سريع وادي زم وأوليمبيك خريبكة الرجاء واتحاد طنجة حسينة أكادير ورجاء بني ملال يوسفية برشيد ونهضة بركان المغرب التطواني في تمام الساعة السابعة.

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أما في الدوري البحريني فسيواجه المنامة المحرق الأهلي الشباب والحد البسيتين الساعة 6:30 بتوقيت المنامة.

مباريات ودية دولية كثيرة ستلعب اليوم في أوروبا، حيث سيستضيف منتخب إيطاليا مولدوفا، وسيواجه سويسرا كرواتيا، فيما ستستضيف ألمانيا تركيا وهولندا المكسيك، أيضًا سيواجه منتخب البرتغال إسبانيا وستواجه فرنسا أوكرانيا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 أكتوبر "7-10-2020":

الدوري المصري الممتاز - الجولة 32 المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - نادي مصر 17:30 مصر، 18:30 السعودية ON Time Sports 2 إنبي - الأهلي 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - مولدوفا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 سويسرا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 8 ألمانيا - تركيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 هولندا - المكسيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 البرتغال - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 فرنسا - أوكرانيا 21:10 مصر، 22:10 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المغربي - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة مولودية وجدة - أولمبيك آسفي 17:00 المغرب، 18:00 مصر Arryadia SD/HD الجيش الملكي - نهضة الزمامرة 17:00 المغرب، 18:00 مصر Tamazight HD الوداد - سريع وادي زم 19:00 المغرب، 20:00 مصر Al Aoula HD اولمبيك خريبكة - الرجاء 19:00 المغرب، 20:00 مصر beIN Sports HD اتحاد طنجة - حسنية أكادير 19:00 المغرب، 20:00 مصر Al Aoula Laayoune HD رجاء بني ملال - يوسفية برشيد 19:00 المغرب، 20:00 مصر Tamazight HD نهضة بركان - المغرب التطواني 19:00 المغرب، 20:00 مصر Al Maghribia HD

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