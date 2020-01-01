جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والمباراة الودية الدولية، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

تستعد جميع المنتخبات في العالم لخوض عدد من المباريات في فترة التوقف الدولي، وسيكون هناك عدد من المباريات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 لمتابعتها.

ستبدأ اليوم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، وسيواجه منتخب غينيا تشاد وموريتانيا بوروندي والسنغال وغينيا بيساو وكينيا جزر القمر في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة ستواجه ليبيا غينيا الاستوائة.

مجموعة من المباريات الودية الدولية ستقام اليوم، أبرزها مبارايات تركيا ضد كرواتيا والدنمارك ضد السويد وبلجيكا ضد سويسرا وألمانيا ضد جمهورية التشيك وإيطاليا ضد إستونيا وهولندا ضد إسبانيا، كما ستواجه البرتغال أندورا وفرنسا فنلندا.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر "11-11-2020":

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة غينيا - تشاد 18:00 مصر، 17:00 المغرب - موريتانيا - بوروندي 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7 السنغال - غينيا بيساو 18:00 مصر، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 8 كينيا - جزر القمر 18:00 مصر، 17:00 المغرب - الرأس الأخضر - رواندا 18:00 مصر، 17:00 المغرب - ليبيا - غينيا الاستوائية 18:00 ليبيا، 17:00 المغرب beIN SPORTS HD 7