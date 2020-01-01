جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 في دوري أمم أوروبا والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

منافسات كرة القدم لا تتوقف، وتتجدد بشكل يومي ويشهد اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 عدة مباريات في دوريات مختلفة.

تُستأنف مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في الدوري المصري الممتاز بمواجهة بين نادي الإنتاج الحربي ونادي طنطا في تمام الساعة 3:30 عصرًا، ويستضيف نادي الجونة نادي بيراميدز الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، كما يواجه النادي المصري نادي إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً، ويلتقي نادي الزمالك مع نادي طلائع الجيش الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تستأنف مباريات دوري الأمم الأوروبية حيث تشهد الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة لقاء منتخب ويلز أمام منتخب بلغاريا، كما يواجه منتخب أندورا منتخب جزر فاروه، وفي تمام الساعة السادسة مساءً يلتقي منتخب ايرلندا منتخب فينلندا، ويواجه منتخب المجر منتخب روسيا، كما يواجه منتخب سلوفينيا منتخب مولدوفا.

المزيد من الفرق

أما الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي منتخب كسوفو منتخب اليونان، ويواجه المنتخب السويسري منتخب ألمانيا، ويلتقي منتخب صربيا منتخب تركيا، كما يلتقي منتخب أسبانيا منتخب أوكرانيا، وأخيراً يواجه منتخب مالطة منتخب لاتفيا.

ويستأنف الدوري التونسي مبارياته بمواجهة بين نادي الملعب التونسي ونادي الصفاقسي في تمام الساعة الرابعة مساءً، ولقاء يجمع نادي الاتحاد المنستيري أمام نادي الترجي الرياضي التونسي الساعة 7:10 مساءً بتوقيت تونس.

عمر فاروق بياز: النجم الشاب ومشروع قائد الجيل الذهبي لتركيا

وفي هذ التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 سبتمبر "6-9-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة أندورا - جزر فارو 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 ويلز - بلغاريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 المجر - روسيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 4 سلوفينيا - مولدوفا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 5 آيرلندا - فنلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 إسبانيا - أوكرانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 سويسرا - ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 صربيا - تركيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 كوسوفو - اليونان 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 مالطا - لاتفيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 12

الدوري التونسي - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب التونسي - النادي الصفاقسي 16:00 تونس، 17:00 مصر Television Tunisienne 1 الاتحاد المنستيري - الترجي 19:10 تونس، 20:10 مصر Television Tunisienne 1

الدوري المصري - الجولة 24 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتاج الحربي - طنطا 15:30 مصر، 16:30 السعودية ON Time Sports HD المصري - إنبي 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD الجونة - بيراميدز 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports 2 HD الزمالك - طلائع الجيش 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON Time Sports HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم