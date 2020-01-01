جدول مباريات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وذلك في جميع البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث يواجه أولسان فيسيل كوبي في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

نطير للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتواصل اليوم مباريات الجولة 12، وسيواجه ساوثامبتون شيفيلد يونايتد وكريستال بالاس توتنهام في ديربي لندني قوي، ويستضيف فولهام ليفربول وآرسنال بيرنلي.

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وفي الأسبوع 13 من الدوري الإسباني ، يستضيف ريال سوسييداد المنتعش هذا الموسم إيبار، ويواجه ريال بيتيس فياريال وإلتشي غرناطة، وفي المساء يستضيف برشلونة ليفانتي.

تستأنف اليوم مباريات الجولة 11 من الدوري الإيطالي ، وسيواجه كالياري الإنتر وأتالانتا فيورنتينا وبولونيا روما، فيما سيواجه نابولي سامبدوريا وجنوى يوفنتوس وميلان بارما.

سنكون على موعد اليوم مع قمة قوية في الدوري الفرنسي ستجمع بين باريس سان جيرمان وليون، وذلك في إطار الجولة 14 من الليج 1.

تختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي ، وذلك بمباراة واحدة ستجمع بين الهلال والوحدة، وفي الدوري القطري سيستضيف السد الغرافة والسيلية قطر والدحيل العربي.

وأخيرًا في الجولة الأولى من الدوري المصري سنكون على موعد مع ديربي القناة بين المصري والإسماعيلي، فيما سيحل الأهلي ضيفًا على مصر المقاصة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 ديسمبر "13-12-2020":

دوري أبطال آسيا 2020 - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة أولسان - فيسيل كوبي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - شيفيلد يونايتد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 كريستال بالاس - توتنهام 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 فولهام - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 آرسنال - بيرنلي 21:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 2 ليستر سيتي - برايتون 21:15 مصر، 21:15 السعودية beIN Sports HD 5

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة ريال سوسييداد - إيبار 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال بيتيس - فياريال 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 إلتشي - غرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 برشلونة - ليفانتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة كالياري - الإنتر 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتالانتا - فيورنتينا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 بولونيا - روما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 نابولي - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 جتوى - يوفنتوس 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - بارما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة أوجسبورج - شالكه 16:30 مصر، 17:30 السعودية BT Sport ESPN باير ليفركوزن - هوفنهايم 19:00 مصر، 20:00 السعودية Setanta Sports 2 Eurasia HD

الدوري السعودي - الجولة 8 المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الوحدة 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD

الدوري القطري - الجولة 9 المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الغرافة 17:15 قطر، 18:15 الإمارات Alkass One HD السيلية - قطر 19:45 قطر، 20:45 الإمارات Alkass Two HD الدحيل - العربي 19:45 قطر، 20:45 الإمارات Alkass One HD

الدوري المصري الممتاز - الجولة 1 المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - الإسماعيلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 HD الأهلي - مصر المقاصة 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

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