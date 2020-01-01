جدول مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 في جميع البطولات المستمرة قبل بداية التوقف الدولي، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستعد جميع الدوريات في العالم للدخول في فترة التوقف الدولي، وستكون هناك القليل من المباريات اليوم 9 نوفمبر 2020 لمتابعتها.

في إطار الأسبوع العشرين من الدوري البرازيلي، سيواجه فلومينينسي نادي جريميو الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، وسيلتقي نادي سييارا مع سبورت ريسيفه في نفس التوقيت.

وفي تمام الساعة 1:45 صباحًا ستقام مباريات مجموعة الغرب في الدوري الأمريكي، حيث سيلتقي لوس أنجلوس مع بورتلاند تمبرز ومينيسوتا يونايتد مع دالاس، وريال سالت ليك مع سبورتنج كانساس سيتي، وسيواجه هيوستن دينامو كولورادو راييدز، ويلتقي سياتل ساوندرز مع سان خوسيه، وأخيرًا سيستضيف فانكوفر وايتكايس لوس أنجلوس جالاكسي.

المزيد من الفرق

سيواجه جيرونا لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيلتقي هولشتاين كيل مع هامبورج قبل هذا الموعد بنصف ساعة في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وفي دوري الأمير محمد بن سلمان، سيواجه الحزم نادي أُحد الساعة 3:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيستضيف الجيل الشعلة الساعة 3:35، والساحل نجران الساعة 5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

سنكون على موعد اليوم مع مباريات الأسبوع الخامس من كأس أوريدو القطرية، حيث سيواجه العربي الخريطيات والأهلي الغرافة وأم صلال الريان، وفي كأس رابطة المحترفين الأرجنتينية سيواجه بوكا جونيورز نيولز أولد بويز، وسيستضيف إندبيندينتي كولون.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9 نوفمبر "9-11-2020":

الدوري السعودي الدرجة الأولى - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة الحزم - أحد 15:20 السعودية، 14:20 مصر KSA Sports 1 HD الجيل - الشعلة 15:35 السعودية، 14:35 مصر - الساحل - نجران 17:30 السعودية، 16:30 مصر -

كأس أوريدو القطرية - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة العربي - الخريطيات 17:15 قطر، 18:15 الإمارات Alkass One HD الأهلي - الغرافة 19:30 قطر، 20:30 الإمارات Alkass One HD أم صلال - الريان 19:30 قطر، 20:30 الإمارات Alkass Four HD

الدوري البرازيلي - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة فلومينينسي - جريميو 1:30 مصر، 2:30 السعودية Arena Sport 2 HD سييارا - سبورت ريسيفه 1:30 مصر، 2:30 السعودية -

الدوري الأمريكي - مجموعة الغرب المباراة الموعد لوس أنجلوس - بورتلاند تمبرز 1:45 مصر، 2:45 السعودية مينيسوتا يونايتد - دالاس 1:45 مصر، 2:45 السعودية ريال سالت ليك - سبورتنج كانساس سيتي 1:45 مصر، 2:45 السعودية هيوستن دينامو - كولورادو رابيدز 1:45 مصر، 2:45 السعودية سياتل ساوندرز - سان خوسيه 1:45 مصر، 2:45 السعودية فانكوفر وايتكابس - لوس أنجلوس جالاكسي 1:45 مصر، 2:45 السعودية

الدوري الإسباني الدرجة الثانية - الجولة 11 المباراة الموعد جيرونا - لاس بالماس 22:00 مصر، 23:00 السعودية

الدوري الألماني الدرجة الثانية - الجولة 7 المباراة الموعد هولشتاين كيل - هامبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية