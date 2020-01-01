جدول مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 في تصفيات أمم إفريقيا 2021 والمباريات الودية، وما هي القنوات الناقلة لجميع المباريات؟

نعيش في هذه الأثناء فترة التوقف الدولي، والتي يخوض خلالها المنتخبات العديد من المباريات القوية.

تتواصل اليوم الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 ، وسيواجه منتخب إي سواتيني الكونغو، ويستضيف مالاوي بوركينا فاسو وساوتومي جنوب إفريقيا وزيمبابوي الجزائر، كما سيواجه الكابون جامبيا وموزمبيق الكاميرون وبوتسوانا زامبيا وجنوب السودان أوغندا.

سنكون على موعد اليوم مع مباراتين وديتين عربيتين، الأولى ستجمع بين الإمارات والبحرين الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، والثانية ستجمع بين سوريا والأردن الساعة الخامسة بتوقيت البلدين.

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سيلتقي نادي الغرافة مع نادي السد الساعة 5:15 مساءً بتوقيت قطر في كأس أوريدو، كما سيواجه الخور الريان الساعة السابعة والنصف.

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وفي إطار استعدادات الأندية السعودية لعودة الدوري السعودي، سيستضيف نادي الفيصلي نادي أبها.

جدول مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 نوفمبر "16-11-2020":

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة إي سواتيني - الكونغو 15:00 مصر، 14:00 المغرب - مالاوي - بوركينا فاسو 15:00 مصر، 14:00 المغرب - ساوتومي - جنوب إفريقيا 15:00 مصر، 14:00 المغرب - زيمبابوي - الجزائر 15:00 مصر، 14:00 الجزائر beIN SPORTS HD 7 جنوب السودان - أوغندا 15:00 مصر، 14:00 المغرب - موزمبيق - الكاميرون 18:00 مصر، 17:00 المغرب - جامبيا - الجابون 18:00 مصر، 17:00 المغرب - بوتسوانا - زامبيا 18:00 مصر، 17:00 المغرب -

مباريات ودية دولية المباراة الموعد القناة الناقلة الإمارات - البحرين 18:00 الإمارات، 17:00 البحرين أبو ظبي الرياضية الأردن - سوريا 17:00 الأردن وسوريا، 18:00 السعودية Jordan sport