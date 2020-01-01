الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

أحمد رضوان
التعليقات()
الهلال - النصر نهائي كأس الملك
Twitter
تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

تختتم الدوريات الأوروبية الكبرى مبارياتها اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 استعدادًا لبداية دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، لكن الإثارة ستكون حاضرة في الوطن العربي.

ستلعب اليوم المباراتين الثالثة والرابعة في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث يواجه فيسيل كوبي شنجهاي، ويستضيف يوكوهاما سوون سامسونج.

مباراة واحدة ننتظرها في الدوري الإنجليزي ، ستجمع بين برايتون وساوثامبتون، وفي الدوري الإسباني سيستضيف إيبار فالنسيا، فيما سيواجه فيورنتينا جنوى في الدوري الإيطالي .

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    في الجولة السابعة من الدوري السعودي ، سيواجه الفتح أبها والرائد الهلال والنصر الاتفاق.

    وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

    تدمير الظاهرة وكسور الجمجمة.. أسوأ الإصابات المروعة في تاريخ كرة القدم

    مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر "7-12-2020":

    الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    برايتون - ساوثامبتون
    22:00 مصر، 23:00 السعودية
    		 beIN Sports HD 1
    الدوري الإسباني - الجولة 12
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    إيبار - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3
    الدوري الإيطالي - الجولة 10
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    فيورنتينا - جنوى
    21:45 مصر، 22:45 السعودية
    beIN Sports HD 4
    الدوري الألماني - الجولة 10
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    هوفنهايم - أوجسبورج
    21:30 مصر، 22:30 السعودية
    		 beIN Sports France 5 HD max
    الدوري السعودي - الجولة 7
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    الفتح - أبها 17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA Sports 3 HD
    الرائد - الهلال
    17:50 السعودية، 16:50 مصر
    KSA Sports 2 HD
    النصر - الاتفاق 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD
    دوري أبطال آسيا 2020 - دور 16
    المباراة
    الموعد
    القناة الناقلة
    فيسيل كوبي - شنجهاي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7
    يوكوهاما - سوون
    		17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 7

    اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم

    إغلاق