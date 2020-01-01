جدول مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

تختتم الدوريات الأوروبية الكبرى مبارياتها اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 استعدادًا لبداية دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، لكن الإثارة ستكون حاضرة في الوطن العربي.

ستلعب اليوم المباراتين الثالثة والرابعة في دور 16 من دوري أبطال آسيا 2020 ، حيث يواجه فيسيل كوبي شنجهاي، ويستضيف يوكوهاما سوون سامسونج.

مباراة واحدة ننتظرها في الدوري الإنجليزي ، ستجمع بين برايتون وساوثامبتون، وفي الدوري الإسباني سيستضيف إيبار فالنسيا، فيما سيواجه فيورنتينا جنوى في الدوري الإيطالي .

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في الجولة السابعة من الدوري السعودي ، سيواجه الفتح أبها والرائد الهلال والنصر الاتفاق.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 7 ديسمبر "7-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - ساوثامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة إيبار - فالنسيا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة فيورنتينا - جنوى 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة هوفنهايم - أوجسبورج 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 5 HD max

الدوري السعودي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - أبها 17:30 السعودية، 16:30 مصر KSA Sports 3 HD الرائد - الهلال 17:50 السعودية، 16:50 مصر KSA Sports 2 HD النصر - الاتفاق 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD

دوري أبطال آسيا 2020 - دور 16 المباراة الموعد القناة الناقلة فيسيل كوبي - شنجهاي 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN Sports HD 7 يوكوهاما - سوون 17:00 السعودية، 18:00 الإمارات beIN Sports HD 7

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