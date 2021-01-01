جدول مباريات اليوم الإثنين 4 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الإثنين 4 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والإسباني ودوري أبطال العرب وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم العديد من المباريات القوية والحاسمة اليوم الإثنين 2021.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي الممتاز في ختام جولته السابعة عشر، حيث يحل صاحب اللقب نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ساوثامبتون في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وعلى صعيد الدوري الإسباني ، تُلعب اليوم المباراة الأخيرة في الجولة، حين يستضيف فالنسيا فريق قادش، بالطبع ستكون مباراة ممتعة وسيحاول فالنسيا تعديل موقفه والصعيد من منطقة الخطر.

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أما عربيًا، فنحن على موعد مع قمة عربية سعودية تجمع بين الإتحاد والشباب، في مباراة العودة من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال (دوري أبطال العرب)، انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي 2/2، لذلك ينتظر الجميع لقاء مشتعل بين الكبيرين.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 4 يناير "4 -1-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثامبتون - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة فالنسيا - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

دوري أبطال العرب - نصف النهائي (الإياب) المباراة الموعد القناة الناقلة الإتحاد - الشباب 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

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