جدول مباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة
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ينتظر عشاق ومتابعي كرة القدم اليوم العديد من المباريات القوية والممتعة في العديد من الدوريات والبطولات.
تُختتم اليوم الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بمبارتين، حيث يستضيف ليستر سيتي فولهام، ثم يلتقي وست هام يونايتد بنادي أستون فيلا.
وفي ختام الجولة الـ11 من الدوري الإسباني ، يوجد اليوم لقاء وحيد يجمع بين ريال بيتيس وإيبار.
وتنتهي مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بمواجهتين، الأولى حين يستضيف تورينو نادي سامبدوريا، ثم مباراة جنوى ضد بارما.
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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30 نوفمبر "30-11-2020":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 10
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ليستر سيتي - فولهام
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 1
|وست هام يونايتد - أستون فيلا
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 2
|الدوري الإيطالي - الجولة 9
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|تورينو - سامبدوريا
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 4
|جنوى - بارما
|
21:45 مصر، 22:45 السعودية
|
beIN Sports HD 4
|الدوري الإسباني - الجولة 11
|
المباراة
|
الموعد
|القناة الناقلة
|ريال بيتيس - إيبار
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 3
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