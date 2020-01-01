جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020-2021 والدوري القطري وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 مجموعة جديدة من لقاءات ومنافسات كرة القدم الممتعة في البطولات المختلفة.

في بطولة دوري أبطال أوروبا تستمر فعاليات دور المجموعات حيث يشهد اليوم عدد من اللقاءات المثيرة والشيقة، تبدأ الساعة 6:55 مساءً بتوقيت القاهرة بلقاء لنادي سالزبورج النمساوي مع نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، وفي نفس التوقيت يلتقي نادي ريال مدريد مع نادي شاختار الأوكراني.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يلتقي نادي برشلونة من إنتر ميلان مع بوروسيا مونشنجلادباخ، ونادي مانشستر سيتي مع بورتو البرتغالي، وأيضاً يلتقي نادي أوليمبياكوس بمارسيليا الفرنسي، ولقاء لنادي أتالانتا مع نادي ميتيلاند.

المزيد من الفرق

أبرز مباراتين في دوري أبطال أوروبا اليوم ستجمع بين بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد، وهي قمة الجولة، أما ليفربول فسيواجه نادي أياكس الهولندي القوي والمتألق في السنوات الأخيرة.

قمة عربية سننتظرها اليوم أيضًا في الدوري القطري، ستجمع بين الدحيل والسد في إطار الجولة الثالثة، وتعد هذه المباراة قوية بما حقق الفريقين من نجاحات في السنوات الأخيرة في دوري أبطال آسيا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 الجولة الأولى والقنوات الناقلة

الآن نتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر "21-10-2020":

الدوري القطري - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الدحيل - السد 19:45 قطر، 20:45 الإمارات beIN Sports HD

دوري أبطال أوروبا - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة سالزبورج - لوكوموتيف موسكو 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 2 ريال مدريد - شاختار دونيتسك 18:55 مصر، 19:55 السعودية beIN Sports HD 1 بايرن ميونخ - أتلتيكو مدريد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 3 إنتر - بوروسيا مونشنجلادباخ 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 مانشستر سيتي - بورتو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 أوليمبياكوس - مارسيليا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2 أياكس - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ميتيلاند - أتالانتا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 5

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