جدول مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 في دوري أبطال أوروبا 2020 وكأس العرب وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 مباريات عديدة في البطولة الأقوى في العالم، حيث يستكمل دوري أبطال أوروبا منافساته في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

يلتقي من المجموعة الخامسة فريقي إشبيلية وتشيلسي، وفي المجموعة السادسة يلتقي دينامو كييف ويوفنتوس على أرض اليوفي، ويلتقي برشلونة مع فيرينتسفاروش الذي استطاع الفريق الكتالوني التفوق بنتيجة كبيرة 5 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب، وستقام المباراة على أرض الفريق المجري على ستاد بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية.

ويلتقي لاتسيو نظيره الألماني بوروسيا دورتموند على أرض الأخير بستاد سيجنال إيدونا بارك بألمانيا، وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 1-3 للنادي الإيطالي، وسيحاول دورتموند الثأر على أرضه وخطف الصدارة رغم أن المباراة قد لا تكون فارقه بالنسبة للفريقين بعد أن ضمن كل منهما التأهل لدور 16 كأول أو ثاني المجموعة، ويلتقي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في مباراة قوية وصعبة وسيقاتل العملاق الفرنسي على الفوز لضمان التأهل.

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وفي الوطن العربي، تعود منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال بلقاء بالتأكيد سيتسم بالندية والحماس كعادة مباريات الكأس بين فريقي الاتحاد والشباب، الذي يستضيف المباراة على أرضه بستاد الأمير خالد بن سلطان الساعة 7:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 ديسمبر "2-12-2020":

دوري أبطال أوروبا - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة كراسنودار - رين 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 2 إسطنبول باشاك شهير - لايبزيج 19:55 مصر، 20:55 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - تشيلسي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 يوفنتوس - دينامو كييف 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 4 فيرينتسفاروش - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 بوروسيا دورتموند - لاتسيو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 كلوب بروج - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6 مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

كأس العرب للأندية الأبطال - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة الشباب - الاتحاد 19:45 السعودية، 18:45 مصر AD SPORTS 1 HD

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