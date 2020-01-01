جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 في دوري أبطال أوروب والدوري المصري وجميع البطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 عدة مباريات مثيرة في البطولات المختلفة.

في بطولة دوري أبطال أوروبا يلتقي نادي بايرن ميونخ الألماني مع نادي ليون الفرنسي في إطار مواجهات الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي بطولة الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي الإسماعيلي مع نادي وادي دجلة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي بطولة الدوري السعودي يلتقي نادي الفتح مع الاتفاق الساعة 6:50 مساءً، ويحل الاتحاد ضيفاً على الفيصلي الساعة 7:05 مساءً، ويلتقي أبها مع الحزم الساعة 7:10 مساءً، ويواجه فريق الرائد نظيره الشباب الساعة 8:55 بتوقيت مكة المكرمة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 19 أغسطس "19-8-2020":

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - بايرن ميونخ 21:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 20 المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - وادي دجلة 20:00 مصر، 21:00 السعودية ON Time Sports HD

الدوري السعودي - الجولة 26 المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الاتفاق 18:50 السعودية، 17:50 مصر KSA Sports 3 HD الفيصلي - الاتحاد 19:05 السعودية، 18:05 مصر KSA Sports 1 HD أبها - الحزم 19:10 السعودية، 18:10 مصر KSA Sports 4 HD الرائد - الشباب 20:55 السعودية، 19:55 مصر KSA Sports 2 HD

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