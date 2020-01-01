جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 في الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا والدوري المصري والفرنسي والقنوات الناقلة

مجموعة من المنافسات الكروية الجديدة يشهدها اليوم الأربعاء ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠ في البطولات والدوريات المختلفة.

في بطولة دوري أبطال أوروبا تستمر الجولات التأهيلية حيث يلتقي نادي أومونيا من قبرص مع نادي النجم الأحمر من صربيا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ونادي فيرينكفاروسي من المجر أمام دينامو زغرب من كرواتيا الساعة السابعة مساءً، وفريق قره باغ من إذربيجان أمام فريق مولده من النرويج في السابعة مساءً، وفريق ميدتييلاند الدنماركي أمام فريق يونج بويز من سويسرا الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

و أيضاً تُستأنف المرحلة التأهيلية في بطولة الدوري الأوروبي حيث يلتقي بروجريس نيدركورن من لوكسمبرج أمام تيلبورج من هولندا الساعة ٦:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، ونادي هاماربي من السويد مع ليخ بوزنان من بولندا في تمام السابعة مساءً، ونادي بي ٣٦ من جزر فاروه مع نيو ساينتس من ويلز الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

وفي الدوري الفرنسي يشهد اليوم مباراة لنادي باريس سان جيرمان أمام نادي ميتز في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري المصري تُستكمل الجولة ٢٧ بمباراة لنادي الجونة مع نادي سموحة في تمام السادسة مساءً، وأيضاً مباراة تجمع بين فريقي وادي دجلة و بيراميدز الساعة ٨:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر "16-9-2020":

دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة أف سي اومونيا نيقوسيا - قبرص - سرفينا زفيزدا - صربيا 17:00 مصر، 18:00 السعودية Arena Sport 1 HD BIH فرينكفاروزي - المجر - دينامو زغرب - كرواتيا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Arena Sport 1 HD BIH كارباغ اغدام - إذربيجان - مولده - النرويج 19:00 مصر، 20:00 السعودية Arena Sport 1 HD ميتييلاند - الدانمارك - يونج بويز - سويسرا 20:30 مصر، 21:30 السعودية RTS Deux HD

الدوري الفرنسي - الجولة 1 القناة الناقلة باريس سان جيرمان -- : -- ميتز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الأوروبي المباراة الموعد القناة الناقلة بروغري نييديركورن - لوكسمبرج - فيليم 2 تيلبورغ - هولندا 18:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 1 هاماربي - السويد - ليخ بوزنان - بولندا

15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports HD 1 بي 36 تورشافن - جزر فاروه - ذا نيو سينتس - ويلز 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 27 المباراة الموعد القناة الناقلة الجونة - سموحة 18:00 مصر، 19:00 السعودية ON Time Sports HD وادي دجلة - بيراميدز 20:30 مصر، 21:30 السعودية

ON Time Sports HD

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