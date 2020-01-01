جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 في الدوري المصري وتصفيات كأس العالم ودوري أمم أوروبا وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

يشهد اليوم الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ مجموعة جديدة من لقاءات ومنافسات كرة القدم المتنوعة والمثيرة.

في تصفيات بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية يلتقي منتخبي فنزويلا وباراجواي في تمام الساعة ١٢ صباحاً بتوقيت القاهرة، ومواجهة لمنتخب بيرو أمام منتخب البرازيل في تمام الساعة الثانية صباحاً، كما يلتقي منتخب تشيلي مع منتخب كولومبيا الساعة ٢:٣٠ صباحاً بتوقيت القاهرة.

وفي دوري الأمم الأوروبية تُستكمل اليوم الجولة الرابعة من البطولة بمجموعة كبيرة من اللقاءات منها لقاء يجمع منتخبي فنلندا وإيرلندا في تمام السادسة مساءً، وتشهد الساعة ٨:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة عدد كبير من اللقاءات القوية و المثيرة منها لقاء قوي لمنتخب إيطاليا أمام منتخب هولندا، ولقاء لمنتخب إنجلترا مع منتخب الدنمارك، ولقاء يجمع منتخبي كرواتيا وفرنسا، كما يلتقي منتخب البرتغال مع منتخب السويد، وأيضاً منتخب تركيا مع منتخب صربيا.

المزيد من الفرق

وفي الدوري المصري الممتاز تستمر الجولة ٣٣ من عمر المسابقة بلقاء لنادي وادي دجلة أمام نادي الجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تصفيات كأس العالم .. الأرجنتين تفتك فوزًا شاقًا من أرض بوليفيا

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 أكتوبر "14-10-2020":

دوري أمم أوروبا - الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة فنلندا - آيرلندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليتوانيا - ألبانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 روسياء البيضاء - كازاخستان 20:45 مصر، 21:45 السعودية - إيطاليا - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 1 بولندا - البوسنة والهرسك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7 إنجلترا - الدنمارك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 2 آيسلندا - بلجيكا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 5 كرواتيا - فرنسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 4 البرتغال - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 6 النرويج - آيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 13 رومانيا - النمسا 20:45 مصر، 21:45 السعودية - اسكتلندا - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 12 روسيا - المجر 20:45 مصر، 21:45 السعودية - تركيا - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 8 بلغاريا - ويلز 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 10 مقدونيا الشمالية - جورجيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية - إستونيا - أرمينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية - اليونان - كوسوفو 20:45 مصر، 21:45 السعودية - مولدوفا - سلوفينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية -

تصفيات كأس العالم 2022 - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة بيرو - البرازيل 02:00 مصر، 03:00 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلي - كولومبيا 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة وادي دجلة - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية ON TIME SPORT

كأس مصر - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة طلائع الجيش - بيراميدز 20:30 مصر، 21:30 السعودية ON TIME SPORT

كأس أوريدو القطرية المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - أم صلال 17:30 قطر ، 18:30 الإمارات Alkass One HD العربي - الريان 19:45 قطر ، 20:45 الإمارات Alkass One HD الغرافة - الخريطات 19:45 قطر ، 20:45 الإمارات Alkass Four HD

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم