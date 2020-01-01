جدول مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وأهم البطولات، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مجموعة جديدة من المباريات يشهدها اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 في البطولات العالمية المختلفة.

في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز سيلتقي نادي وست بروميتش مع نادي توتنهام الساعة الثانية مساءً بتوقيت القاهرة، وسيواجه نادي ليستر سيتي نادي وولفرهامبوت الساعة الرابعة مساءً، وستكون قمة مباريات اليوم بين مانشستر سيتي وليفربول الساعة السادسة والنصف، وذلك قبل أن يواجه آرسنال أستون فيلا.

تستمر اليوم الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ، وسيواجه نادي خيافي نادي فياريال الساعة لثالثة عصرًا، وسيلتقي ريال سوسييداد مع غرناطة الساعة 5:15، بلد الوليد مع أتلتيك بيلباو الساعة السابعة والنصف ونادي ليفانتي مع ألافيس في نفس التوقيت، وسيستضيف فالنسيا ريال مدريد الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

المزيد من الفرق

في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي ، سيلتقي لاتسيو مع يوفنتو وأتالانتا مع إنتر ميلان وجنوى مع روما وتورينو مع كروتوني وبولونيا مع نابولي وميلان مع هيلاس فيرونا.

وفي الدوري الألماني سيلتقي نادي فولفسبورج مع نادي هوفنهايم الساعة 4:30 مساءً، فيما يواجه نادي باير ليفركوزن بوروسيا مونشنجلادباخ الساعة السابعة.

وأخيرًا يلتقي في الدوري الإماراتي خوفكان مع شباب الأهلي دبي ونادي حتى مع النصر، والوحدة مع الوصل، وسيواجه اتحاد كلباء الفجيرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 نوفمبر "8-11-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - توتنهام 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليستر سيتي - وولفرهامبتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 2 مانشستر سيتي - ليفربول 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 آرسنال - أستون فيلا 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - فياريال 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - غرناطة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 بلد الوليد - أتلتيك بيلباو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ليفانتي - ألافيس 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 فالنسيا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - يوفنتوس 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 أتالانتا - إنتر 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 1 جنوى - روما 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 تورينو - كروتوني 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 بولونيا - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 ميلان - هيلاس فيرونا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة السابعة المباراة الموعد القناة الناقلة فولفسبورج - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية BT Sport ESPN باير ليفركوزن - بوروسيا مونشنجلادباخ 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports FR HD 2

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة المباراة الموعد القناة الناقلة ستاد بريست - ليل 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 6 لانس - ستاد ريمس 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 لوريان - نانت 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 8 ميتز - ديجون 16:00 مصر، 17:00 السعودية Eleven Sports 5 HD portugal نيم - أنجيه 16:00 مصر، 17:00 السعودية Eleven Sports 4 HD portugal نيس - موناكو 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 6 ليون - سانت إتيان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 6