جدول مباريات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 في مختلف البطولات مثل الدوري الإنجليزي والإسباني، وكذلك الدوري السعودي، وما هي القنوات الناقلة؟

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مضمون من وجبة كروية مشبعة تمامًا يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2020، بكوكبة من المباريات على مختلف الأصعدة التي تحمل عنوان الإثارة ولا شيء غيرها.

البداية ستكون في الدوري الإنجليزي الممتاز ، عندما يلتقي وست برميتش مع كريستال بالاس، وسيواجه شيفيلد يونايتد ليستر سيتي، فيما يستضيف توتنهام آرسنال في ديربي لندني قوي، ويواجه ليفربول وولفرهامبتون.

وفي الدوري الإسباني سيواجه غرناطة ويسكا، وأوساسونا ريال بيتيس وفياريال إلتشي، وفي الختما سيستضيف ألافيس ريال سوسييداد.

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وفي الإيطالي سيستضيف هيلاس فيرونا كالياري وبارما بينيفينتو وروما ساسوولو وأودينيزي أتالانتا وكروتوني نابولي، وذلك قبل أن مواجهة المتصدر ميلان مع سامبدوريا.

الكرة العربية لها نصيب أيضًا من مباريات اليوم، فتقام مباريات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، عندما يستقبل القادسية الشباب ويواجه الوحدة الاتحاد.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 ديسمبر "6-12-2020":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة وست بروميتش - كريستال بالاس 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 2 شيفيلد يونايتد - ليستر سيتي 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 توتنهام - آرسنال 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 ليفربول - وولفرهامبتون 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ويسكا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - ريال بيتيس 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - إلتشي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة هيلاس فيرونا - كالياري 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 4 بارما - بينيفينتو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 5 روما - ساسوولو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 أودينيزي - أتالانتا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 12 كروتوني - نابولي 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - ميلان 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الألماني - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - شتوتجارت 16:30 مصر، 17:30 السعودية BT Sport ESPN شالكه - باير ليفركوزن 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 6 HD max

الدوري السعودي - الجولة 7 المباراة الموعد القناة الناقلة القادسية - الشباب 17:25 السعودية، 16:25 مصر KSA Sports 3 HD الوحدة - الاتحاد 19:45 السعودية، 18:45 مصر KSA Sports 1 HD

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