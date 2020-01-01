جدول مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي والبطولات التي عادت من التوقف بسبب فيروس كورونا والقنوات الناقلة

تستمر منافسات كرة القدم في أنحاء العالم، ويشهد اليوم الأحد 5 يوليو 2020 مجموعة كبيرة من المباريات في مجموعة من الدوريات المحلية المختلفة.

في الدوري الإنجليزي تُستكمل منافسات الجولة 33 من البطولة، ويشهد اليوم عدة مباريات وهى مباراة تجمع بين بيرنلي وشيفيلد يونايتد في تمام الساعة الواحدة ظهراً، ومباراة لنادي نيوكاسل يونايتد أمام وست هام الساعة 3:15 عصراً، ويلتقي بطل هذا الموسم ليفربول مع أستون فيلا الساعة 5:30 مساءً، وأيضاً لقاء يجمع ساوثامبتون أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإسباني تستمر فعاليات الجولة 34، حيث يشهد اليوم مباراة تجمع بين أتلتيك بيلباو مع ريال مدريد في تمام الساعة الثانية ظهراً، ومباراة بين فريقي إسبانيول وليجانيس في تمام الساعة الخامسة مساءً، ومباراة بين أوساسونا وخيتافي الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً يلتقي فريق فياريال مع برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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أما في الدوري الإيطالي تُستأنف مباريات الجولة 30 من المسابقة حيث يلتقي اليوم الإنتر مع بولونيا الساعة 5:15 مساءً، ومباراة تجمع بين سامبدوريا وسبال، ومباراة كالياري أمام أتالانتا، ومباراة تجمع بريشيا مع هيلاس فيرونا، ومباراة أودينيزي مع جنوى، ولقاء بارما أمام فيورنتينا الساعة 7:30 مساءً، وأيضاً يلتقي نابولي مع روما الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يوليو 2020، وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات اليوم الأحد 5 يوليو "5-7-2020":

الدوري الإنجليزي - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - شيفيلد يونايتد 13:00 مصر، 14:00 السعودية beIN Sports HD 2 نيوكاسل - وست هام 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 2 ليفربول - أستون فيلا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 ساوثامبتون - مانشستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 34 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 إسبانيول - ليجانيس 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD 3 أوساسونا - خيتافي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 فياريال - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة الإنتر - بولونيا 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 4 كالياري - أتالانتا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 5 بريشيا - هيلاس فيرونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 6 بارما - فيورنتينا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 4 سامبدوريا - سبال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 7 أودينيزي - جنوى 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 8 نابولي - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري البرتغالي - الجولة 30 المباراة الموعد القناة الناقلة جل فيسنتي - ريو آفي 18:00 مصر، 19:00 السعودية Sport TV 1 Potugal تونديلا - فاماليكاو 20:15 مصر، 21:15 السعودية Sport TV 1 Potugal بورتو - بيلينينسيش 22:30 مصر، 23:30 السعودية Sport TV 1 Potugal

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