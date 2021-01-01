جدول مباريات اليوم الأحد 3 يناير 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 3 يناير 2021 في الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والمصري وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

الأحد الأول من عام 2021 ينطلق بصورة أكثر من رائعة لعشاق كرة القدم، مع العديد من المباريات على مختلف الأصعدة سواءً العربية أو الأوروبية التي لا تخلو من الإثارة والندية.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي الممتاز في جولته السابعة عشر، عندما يلتقي تشيلسي ضد مانشستر سيتي في مباراة غاية في القوة وستكون مؤثرة بشكل كبير على ترتيبهم في الجدول، كما يلتقي نيوكاسل يونياتد مع ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي يسعى لتكرار انجاز موسم 2015-16.

وعلى صعيد الدوري الإسباني ، تستأنف الجولة السابعة عشر ولعل أبرز وأهم مبارياتها هي برشلونة أمام ويسكا، والتي تشكل أهمية قصوى لاستعادة البلوجرانا توازنه بعد تعادله المفاجئ بالجولة الماضية، كما يستضيف ريال سوسييداد فريق أوساسونا، أيضًا يحل أتلتيكو مدريد متصدر الدوري حتى الآن ضيفًا ثقيلا على ديبورتيفو ألافيس.

المزيد من الفرق

بينما في الدوري الألماني يعود بعد توقف أسبوع للراحة، ويلعب اليوم قطبي الكرة الألمانية، حيث يستضيف صاحب المركز الخامس بوروسيا دورتموند نادي فولفسبورج صاحب المركز الرابع في مباراة قوية ومرتقبة، كما يخوض حامل اللقب بايرن ميونخ مباراة ضد ماينزصاحب المركز قبل الأخير.

وفي الدوري الإيطالي تنطلق مباريات الجولة الخامسة عشر من موسم فريد من نوعه منذ عدة سنوات حيث يتأخر يوفنتوس حتى الآن عن المربع الذهبي ويحتل المركز السادس، يفتتح إنتر المباريات بلقاءه ضد كروتوني صاحب المركز الـ19، ثم ميلان متصدر جدول الترتيب يحل ضيفًا ثقيلًا على نادي بينفينتو، وفي الأخير لقاء اليوفي ضد أودينيزي، وتسعى السيدة العجوز لمصالحة الجماهير بعد الخسارة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من فيورنتينا.

أما عربيًا، فسيكون عشاق الدوري المصري على موعد مع مباراة الإسماعيلي ضد مصر للمقاصة السعة السابعة والنصف بالتوقيت المحلي لمصر.

أيضًا في الدوري القطري يستضيف أم صلال نادي الدحيل، ثم في نفس الموعد يلتقي العربي ضد الخور، وقطر ضد الغرافة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 يناير 2021 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 3 يناير "3-1-2021":

الدوري الإيطالي - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة انتر ميلان - كروتوني 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 1 كالياري - نابولي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 4 جنوى - لاتسيو 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 7 روما - سامبدوريا 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports HD 6 بينفينتو - ميلان 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports HD 4 يوفنتوس - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 4

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل يونايتد - ليستر سيتي 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 تشيلسي - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الإسباني - الجولة 17 المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - إلتشي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 3 ألافيس - أتلتيكو مدريد 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 3 إيبار - جرناطة 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ريال سوسييداد - أوساسونا 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 ويسكا - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الألماني - الجولة 14 المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فولفسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية لا يوجد بايرن ميونخ - ماينز 19:00 مصر، 20:00 السعودية لا يوجد

الدوري المصري الممتاز - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة مصر للمقاصة - الإسماعيلي 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

دوري نجوم قطر - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة أم صلال - الدحيل 16:15 قطر والسعودية، 15:15 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 1 العربي - الخور 18:45 قطر والسعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 1 قطر - الغرافة 18:45 قطر والسعودية، 17:45 مصر beIN Sports HD

الدوري والكأس 2

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