جدول مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 في الدوري الإنجليزي الممتاز والمصري والسعودي وأهم البطولات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

مباريات منتظرة وممتعة ينتظرها عشاق كرة القدم اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020.

في الدوري الإنجليزي الممتاز ، سيواجه ليدز يونايتد بيرنلي الساعة 2 بتوقيت القاهرة، ويواجه وست هام برايتون الساعة 4:15، فيما يستضيف ليفربول وست بروميتش الساعة 6:30 ويواجه وولفرهامبتون توتنهام الساعة 9:15 مساءً.

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تتواصل مباريات الجولة العاشرة، حيث ياجه أبها الوحدة والعين التعاون والفتح الفيصلي والرائد الأهلي، وآخر المباريات ستجمع بين القادسية والاتفاق

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وفي الدوي التونسي يستضيف النجم الساحلي الاتحاد المنستيري ويواجه الملعب التونسي مستقبل الرجيش، فيما يستضيف اتحاد بن قردان الترجي.

أما الدوري المصري ، فيواجه فيه اليوم سيراميكا كليوباترا بيراميدز الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 والقنوات الناقلة.

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 ديسمبر "27-12-2020":

الدوري السعودي - الجولة 10 المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الوحدة 15:40 السعودية، 14:40 مصر الرياضية السعودية 1 العين - التعاون 15:45 السعودية، 14:45 مصر الرياضية السعودية 2 الفتح - الفيصلي 17:35 السعودية، 16:35 مصر الرياضية السعودية 3 الرائد - الأهلي 17:55 السعودية، 16:55 مصر الرياضية السعودية 4 القادسية - الاتفاق 19:40 السعودية، 18:40 مصر الرياضية السعودية 1

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 15 المباراة الموعد القناة الناقلة ليدز يونايتد - بيرنلي 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 وست هام - برايتون 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 ليفربول - وست بروميتش 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 وولفرهامبتون - توتنهام 21:15 مصر، 22:15 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري الممتاز - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة سيراميكا كليوباترا - بيراميدز 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports HD

الدوري التونسي - الجولة 4 المباراة الموعد القناة الناقلة النجم الساحلي - الاتحاد المنستيري 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية الملعب التونسي - مستقبل الرجيش 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية اتحاد بن قردان - الترجي 14:00 تونس، 15:00 مصر الوطنية التونسية

الدوري المغربي - الجولة 5 المباراة الموعد القناة الناقلة نهضة الزمامرة - اتحاد طنجة 15:30 المغرب، 16:30 مصر Arryadia SD/HD حسنية أكادير - أولمبيك آسفي 17:30 المغرب، 18:30 مصر Arryadia SD/HD مولودية وجدة - نهضة بركان 19:30 المغرب، 20:30 مصر Arryadia SD/HD

الدوري القطري - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة الأهلي - الدحيل 16:00 قطر، 17:00 الإمارات beIN Sports HD السيلية - العربي 18:30 قطر، 19:30 الإمارات beIN Sports HD الخور - الريان 18:30 قطر، 19:30 الإمارات Alkass One HD

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