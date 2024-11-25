"لا يعرف جدول مباريات النصر!" .. سقطة غريبة من جويدو فينجا قبل كلاسيكو الاتحاد ورد على الصفقات الجديدة

جويدو فينجا في مرمى النيران الجماهيرية دائمًا..

واصل الإيطالي جويدو فينجا، الرئيس التنفيذي لنادي النصر السعودي، الجدل في الشارع الرياضي؛ وهذه المرة بـ"سقطة غريبة"، تثبت عدم معرفته بجدول مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

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جماهير النصر غير راضية عن عمل فينجا، منذ تولى منصبه بشكل رسمي، في الموسم الرياضي الماضي؛ حيث تحمّله مسؤولية إخفاقات الفريق الأول لكرة القدم، وعديد من المشاكل الإدارية الأخرى.

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وقال فينجا في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، بعد فوز العالمي على الغرافة القطري، مساء يوم الإثنين: "حققنا انتصار مهم للغاية؛ الآن.. علينا التركيز على لقاء الاتحاد القادم".

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النصر فاز (3-1) على مسضيفه الغرافة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وبعد مباراة الغرافة، سيتعين على الفريق النصراوي أن يلعب ضد ضمك، في الجولة 12 من مسابقة دوري روشن للمحترفين، ثم السد القطري في الأسبوع السادس من النخبة الآسيوية، يومي 29 نوفمبر و2 ديسمبر 2024 - على التوالي -، قبل مواجهة الاتحاد في كلاسيكو الكرة السعودية.

كلاسيكو النصر والاتحاد، سيكون بتاريخ 6 ديسمبر 2024، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وهي الأخيرة قبل توقف المنافسات المحلية، بسبب بطولة كأس الخليج للمنتخبات.

وعلى جانب آخر.. رفض جويدو فينجا الحديث عن صفقات النصر "المرتقبة"، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"؛ وذلك بعد مطالبات الجماهير، بتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بقوة.

وشدد الرئيس التنفيذي الإيطالي على أنه من غير الممكن أن يتحدث عن الميركاتو، وهو لم يبدأ - حتى الآن -، موجهًا رسالة طمأنينة إلى الجماهير، بأن المسؤولين سيواصلون العمل على تحسين الجانب الرياضي.

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز الثالث"، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 22 نقطة؛ وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".