جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات وترتيب النصر في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة، وذلك قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في أغسطس 2021

موسم مثير ينتظره عشاق الدوري السعودي ينطلق يوم الأحد 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443 هجريًا.

انتظار عشاق النصر للموسم الجديد سيكون مضاعف، فقد عاش الفريق موسمًا للنسيان الموسم الماضي ولم يستفق إلا مع نهايته، فخرج بموسم صفري لم يحقق خلاله أي شيء.

أنهى العالمي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، كما خرج مبكرًا من كأس الملك، لكنه نجح في الصعود للدور الثاني في دوري أبطال آسيا الذي لم يستطع التأهل له في العام الجديد.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات النصر والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2022

بداية مباريات النصر في الدوري السعودي 2022 ستكون ضد ضمك، وسيكون موعدنا مع الكلاسيكو الأول بين النصر والاتحاد هو الجولة الخامسة.

في الجولة الثامنة سيتواجه الهلال والنصر في ديربي الرياض الأول، أما الديربي الثاني للعالمي ضد الشباب فسيكون في الجولة الحادية عشر، فيما سيحل فارس نجد ضيفًا على الأهلي في الجولة 13.

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 النصر - ضمك الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

19:05 السعودية، 18:05 مصر مرسول بارك 2 الفيصلي - النصر الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

20:50 السعودية، 19:50 مصر مدينة المجمعة الرياضية 3 النصر - التعاون الخميس 26 أغسطس 2021،

18 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مرسول بارك 5 النصر - الاتحاد السبت 18 سبتمبر 2021،

11 صفر 1443،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مرسول بارك 6 النصر - الباطن الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

18:25 السعودية، 17:25 مصر مرسول بارك 4 الطائي - النصر الثلاثاء 28 سبتمبر 2021،

21 صفر 1443،

20:25 السعودية، 19:25 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 7 أبها - النصر السبت 2 أكتوبر 2021،

25 صفر 1443،

18:35 السعودية، 17:35 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 8 الهلال - النصر الأحد 17 أكتوبر 2021،

11 ربيع الأول 1443،

20:10 السعودية، 19:10 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 9 النصر - الاتفاق الأحد 24 أكتوبر 2021،

18 ربيع الأول 1443،

18:00 السعودية، 17:00 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 10 الفيحاء - النصر السبت 30 أكتوبر 2021،

24 ربيع الأول 1443،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة المجمعة الرياضية 11 الشباب - النصر الجمعة 5 نوفمبر 2021،

30 ربيع الأول 1443،

19:45 السعودية، 18:45 مصر استاد الأمير فيصل بن فهد 12 النصر - الرائد السبت 20 نوفمبر 2021،

15 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر مرسول بارك 13 الأهلي - النصر الجمعة 26 نوفمبر 2021،

21 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية 14 النصر - الحزم السبت 25 ديسمبر 2021،

21 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مرسول بارك 15 الفتح - النصر الخميس 30 ديسمبر 2021،

26 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية

ترتيب النصر في الدوري السعودي 2022