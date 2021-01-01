جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس إفريقيا للمحليين 2021

تعرف على ترتيب مجموعة المنتخب المغربي المحلي في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2021، جدول مباريات منتخب المغرب والقنوات الناقلة للبطولة..

يستعد منتخب المغرب لخوض مباريات كأس إفريقيا للمحليين 2021 ، والتي ستنطلق في 16 يناير 2021.

كان من المقرر أن تقام البطولة العام الماضي، لكن قرر الاتحاد الإفريقي تأجيلها لمدة عام - شانها شأن جميع المسابقات الدولية - بسبب تفشي فيروس كورونا.

هذه النسخة هي السادسة من كأس أمم إفريقيا للمحليين ، وستقام في الكاميرون التي كان من المقرر أن تستضيف كأس أمم إفريقيا 2019، لكنها انتقلت إلى مصر لعدم الجاهزية.

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فاز المنتخب المغربي المحلي بالبطولة في نسختها الأخيرة التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره في 2018، وهي المرة الأولى التي يفوز بها أسود الأطلسي بأمم إفريقيا للمحليين، ينصم لمنتخبي تونس وليبيا اللذان فازا بها من قبل في 2011 و2014 على التوالي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في كأس إفريقيا للمحليين 2021 وترتيب المجموعة الثالثة التي يتواجد بها حامل اللقب.

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مجموعة منتخب المغرب في كأس إفريقيا للمحليين 2021

أوقعت قرعة دور مجموعات كأس إفريقيا للمحليين منتخب المغرب في المجموعة الثالثة، والتي يتواجد بها رواندا وأوغندا وتوجو.

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 رواندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أوغندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات منتخب المغرب في كأس إفريقيا للمحليين

بداية المنتخب المغربي المحلي في كأس إفريقيا للمحليين ستكون ضد منتخب توجو في 18 يناير 2021، ثم سيواجه منتخبي رواندا وأوغندا على التوالي.