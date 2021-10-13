جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الزمالك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2021-22، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب الفارس الأبيض.

ينطلق موسم الزمالك 2021-22 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 25 أكتوبر 2021، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة للحفاظ على لقبه فيها بعدما حصل عليه في الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سعيدة للزمالك ، بعد حصوله على لقب الدوري الثالث عشر في تاريخه، واستغلال تراجع مستوى الأهلي في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وبالرغم من الأزمات الإدارية الموجودة حاليًا في الزمالك لكن الجميع يتكاتف من أجل تحقيق حلم الجماهير بالحفاظ على درع الدوري في ميت عقبة، خاصة في ظل كوكبة اللاعبين المميزين الذين يمتلكهم المدرب كارتيرون في كتيبته بالآونة الأخيرة.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري، الترتيب وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2022

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الزمالك - إنبي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 2 الزمالك - طلائع الجيش لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 3 الزمالك - الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 4 الزمالك - الإسماعيلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 5 الزمالك - البنك الأهلي لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 6 الزمالك - سيراميكا كيلوباترا لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 7 الزمالك - المقاولون العرب لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 8 الزمالك - غزل المحلة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 9 الزمالك - سموحة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 10 الزمالك - فيوتشر لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 11 الزمالك - بيراميدز لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 12 الزمالك - الجونة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 13 الزمالك - مصر المقاصة لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 14 الزمالك - فاركو لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 15 الزمالك - الاتحاد السكندري لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 16 الزمالك - المصري لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد 17 الزمالك - الشرقية للدخان لم يتحدد بعد - لم يتحدد بعد

ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2021