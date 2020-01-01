جدول مباريات الدوري المصري بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

يقدم لك جول كل ما تم تأكيده من مواعيد مباريات الدوري المصري بعد العودة من فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والقنوات الناقلة

بعد أن شهد التوقف في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، سيعود الدوري المصري الممتاز من جديد يوم الخميس 6 أغسطس 2020.

في ظل الاستعدادات لعودة الدوري المصري في الموعد المحدد، قامت الأندية بعمل مسحات للاعبين مرتين في الأسبوع وبعد إجراء المسحات ظهرت العديد من الحالات الإيجابية بين اللاعبين والإداريين في الأندية المختلفة مما أثار الجدل أكثر حول مسألة عودة الدوري التي كانت بالفعل محل خلاف.

أعلنت عدد من الأندية عن الإصابات في صفوفها على غرار الإنتاج الحربي وسموحة وغيرهم، فيما امتنعت بعض الأندية عن الإعلان عن هوية اللاعبين المصابين من أجل الحفاظ على الخصوصية وخضعوا للحجر الصحي، ولكن تم الإعلان عن بعض أسماء اللاعبين المصابين.

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ومع اقتراب عودة الدوري المصري ، يقدم لك جول جدول مباريات الدوري المصري بعد توقف الكورونا والقنوات الناقلة للمباريات.

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المحتوى

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

ينقل الدوري المصري على قنوات أون تايم سبورت ، والتي تمتلك قناتين يتم إذعة بعض المباريات على الثانية في حالة التداخل.

النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري المصري الممتاز من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات الأهلي والزمالك .

جدول مباريات الدوري المصري - المؤجلات

الجولة المباراة الموعد الملعب 14 الزمالك - المصري الخميس 6 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد برج العرب 18 نادي مصر - الإنتاج الحربي السبت 8 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الكلية الحربية 18 مصر المقاصة - أسوان الأحد 9 أغسطس 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد المقاولون العرب 15 الأهلي - إنبي الأحد 9 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد القاهرة الدولي 18 حرس الحدود - المصري الإثنين 10 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الجيش بالسويس 18 الاتحاد - الزمالك الإثنين 10 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد برج العرب

المباراة الأولى لعودة الدوري المصري بعد فيروس كورونا ستكون مباراة الزمالك ضد المصري يوم الخميس 6 أغسطس الساعة الثامن بتوقيت القاهرة، وهي مؤجلة من الأسبوع 14.

سيواجه الأهلي إنبي في إطار الأسبوع 15 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد 9 أغسطس، كما يقابل الفارس الأبيض الانحاد في ثاني مؤجلاته يوم الإثنين 10 أغسطس.

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد الملعب بيراميدز - طنطا الإثنين 10 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الدفاع الجوي أسوان - نادي مصر الخميس 13 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الشرطة سموحة - المقاولون العرب الخميس 13 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الإسكندرية الجونة - الاتحاد الجمعة 14 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الجونة وادي دجلة - حرس الحدود الجمعة 14 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد بتروسبورت المصري - الإسماعيلي الجمعة 14 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد برج العرب الإنتاج الحربي - الأهلي الجمعة 14 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد السلام الزمالك - مصر المقاصة السبت 15 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد القاهرة الدولي

أبرز مباريات الجولة 19 في الدوري المصري هي الافتتاحية بين بيراميدز وطنطا، ومباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي ومباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد الملعب بيراميدز - طلائع الجيش الأحد 16 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد الدفاع الجوي إنبي - سموحة الإثنين 17 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد بتروسبورت المقاولون العرب - الإنتاج الحربي الإثنين 17 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد المقاولون العرب الأهلي - أسوان الإثنين 17 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد القاهرة الدولي مصر المقاصة - الجونة الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد المقاولون العرب طنطا - حرس الحدود الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد طنطا الاتحاد - المصري الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الجيش بالسويس نادي مصر - الزمالك الثلاثاء 18 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الكلية الحربية الإسماعيلي - وادي دجلة الأربعاء 19 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد الإسماعيلية

أبرز مباريات الجولة 20 في الدوري المصري ستجمع بين الأهلي وأسوان، ونادي مصر ضد الزمالك وبيراميدز ضد طلائع الجيش.

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 21

المباراة الموعد الملعب الإنتاج الحربي - إنبي الجمعة 21 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد السلام أسوان - المقولون العرب الجمعة 21 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الشرطة سموحة - بيراميدز الجمعة 21 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد الإسكندرية طلائع الجيش - طنطا السبت 22 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد جهاز الرياضة العسكري الجونة - نادي مصر السبت 22 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الجونة المصري - مصر المقاصة السبت 22 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الجيش بالسويس الزمالك - الأهلي السبت 22 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد القاهرة الدولي حرس الحدود - الإسماعيلي الأحد 23 أغسطس 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد المكس وادي دجلة - الاتحاد الأحد 23 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد بتروسبورت

ستقام في هذه الجولة من الدوري المصري مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ، كما سيواجه بيراميدز سموحة.

جدول مباريات الدوري المصري - الجولة 22

المباراة الموعد الملعب إنبي - أسوان الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

17:00 مصر، 18:00 السعودية استاد بتروسبورت بيراميدز - الإنتاج الحربي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

20:00 مصر، 21:00 السعودية استاد الدفاع الجوي طلائع الجيش - سموحة الأربعاء 26 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد جهاز الرياضة العسكري نادي مصر - المصري الأربعاء 26 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد الجيش بالسويس الأهلي - الجونة الأربعاء 26 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد القاهرة الدولي الاتحاد - حرس الحدود الخميس 27 أغسطس 2020،

16:00 مصر، 17:00 السعودية استاد الإسكندرية مصر المقاصة - وادي دجلة الخميس 27 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد المقاولون العرب طنطا - الإسماعيلي الخميس 27 أغسطس 2020،

18:30 مصر، 19:30 السعودية استاد طنطا المقاولون العرب - الزمالك الخميس 27 أغسطس 2020،

21:00 مصر، 22:00 السعودية استاد السلام

جدير بالذكر أن لجنة المسابقات أعلنت عن مباريات شهر أغسطس فقط في الدوري المصري ، في انتظار إعلان الاتحاد الإفريقي لجدول مباريات الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، لتحديد مواعيد المباريات المتبقية من المنافسة المحلية.