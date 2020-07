كيف سيكون شكل مباريات الدوري السعودي بعد العودة من توقف الكورونا؟

🗓 الخميس 1 مايو 2014. 🦁ليوث الشباب يفترسون الأهلي في نهائي كأس الملك بثلاثية نظيفة. 🏆👑 بطولة لا تُنسى لجماهير الشباب في افتتاح ملعب الجوهرة بحضور خادم الحرمين الشريفين. #خميس_الذكريات #الشباب #الأهلي #كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #ملعب_الجوهرة #ملعب_مدينة_الملك_عبدالله_بجدة #جدة #الرياض #كلاسيكو_الكرة_السعودية

