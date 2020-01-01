جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 4 أغسطس، فما هي مواعيد مباريات الدوري السعودي بعد العودة؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدايةً من 4 أغسطس المقبل وحتى 9 سبتمبر، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ويتبقى 8 جولات على نهاية هذا الموسم العصيب، على أن تقام كافة المباريات بدون حضور جماهيري وباتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتبعة في الدول الأوروبية لضمان عدم انتقال العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

الهلال يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الملاحق وحامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، النصر، بينما يوجد صراع قوي على المركزين الثالث والرابع بين الوحدة والأهلي والفيصلي والتعاون والشباب.

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وفي صراع الهبوط تحتدم المنافسة بين العدالة وضمك والفتح على البقاء، ويدخل الاتحاد رغم تاريخه الكبيرة جزءًا منها بعد معاناته الكبيرة هذا الموسم والقلاقل الإدارية والفنية التي يعيشها بشكل عام في السنوات الماضية.

وفي هذا التقرير نستعرض سويًا موعد مباريات الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 23:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الفتح - الفيحاء الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية أبها - الاتحاد الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - ضمك الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

19:25 السعودية، 18:25 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الفيصلي - التعاون الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

20:45 السعودية، 19:45 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية الأهلي - الحزم الثلاثاء 4 أغسطس 2020،

14 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة العدالة - الاتفاق الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية ، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الوحدة - الشباب الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

19:30 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية النصر - الهلال الأربعاء 5 أغسطس 2020،

15 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية الملك فهد

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 24:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الاتفاق الفيحاء الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية الأمير فيصل بن فهد ضمك - الفيصلي الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الوحدة - الرائد الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

19:30 السعودية، 18:30 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الاتحاد - الأهلي الأحد 9 أغسطس 2020،

19 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة الشباب - التعاون الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الشباب أبها - النصر الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 السعودية الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الحزم - العدالة الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

19:20 السعودية، 18:20 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الحزم الهلال - الفتح الإثنين 10 أغسطس 2020،

20 ذو الحجة 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية جامعة الملك سعود

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 25:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الفتح - أبها الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيحاء - الشباب الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية الرائد - الحزم الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاتحاد - الاتفاق الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة العدالة - الهلال السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - الأهلي السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - ضمك السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز النصر - الوحدة السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الملك فهد

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 26:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الفتح - الاتفاق الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - الاتحاد الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية أبها - الحزم الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الرائد - الشباب الأربعاء 19 أغسطس 2020،

29 ذو الحجة 1441،

20:55 السعودية، 19:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز العدالة - الوحدة الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

18:50 السعودية، 17:50 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيحاء - ضمك الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - النصر الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأهلي - الهلال الخميس 20 أغسطس 2020،

1 محرم 1442،

20:55 السعودية، 19:55 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 27:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الاتفاق - الرائد الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

18:45 السعودية، 17:45 مصر الرياضية السعودية الأمير محمد بن فهد الشباب - أبها الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الشباب الحزم - الفتح الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الحزم الاتحاد - الفيحاء الإثنين 24 أغسطس 2020،

5 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة الهلال - الفيصلي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:00 السعودية، 18:00 مصر الرياضية السعودية جامعة الملك سعود ضمك - الأهلي الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:05 السعودية، 18:05 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الوحدة - التعاون الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

19:20 السعودية، 18:20 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك العزيز الرياضية النصر - العدالة الثلاثاء 25 أغسطس 2020،

6 محرم 1442،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الملك فهد

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 28:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب العدالة - الرائد السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمك - أبها السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

19:00 السعودية، 20:00 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية النصر - الفيحاء السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية الملك فهد الهلال - الحزم السبت 29 أغسطس 2020،

10 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية جامعة الملك سعود الفتح - الاتحاد الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

18:40 السعودية، 17:40 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - التعاون الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - الاتفاق الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

19:00 مصر، 18:00 السعودية الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الأهلي - الشباب الأحد 30 أغسطس 2020،

11 محرم 1442،

20:40 السعودية، 19:40 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 29:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب أبها - الأهلي الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الفيحاء - العدالة الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية الاتفاق - ضمك الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية الأمير محمد بن فهد الاتحاد - النصر الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة الفتح - التعاون الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الرائد - الفيصلي الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الوحدة - الهلال الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد العزيز الرياضية الشباب - الحزم الجمعة 4 سبتمبر 2020،

16 محرم 1442،

20:35 السعودية، 19:35 مصر الرياضية السعودية ملعب نادي الشباب

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 30: