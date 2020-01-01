جدول مباريات الدوري الإيطالي الجولة 34، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

بعد العودة القوية لمنافسات الكالتشيو يترقب عشاق الأندية الإيطالية المختلفة مباريات فرقهم المفضلة، ومازالت المنافسة على البطولة قائمة حتى الآن ولم تحسم بعد.

تبدأ مباريات اليوم الأول من الجولة الأربعة والثلاثون من الدوري الإيطالي السبت 18 يوليو 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441، وسنكون على موعد مع مجموعة من المباريات القوية خلال ثلاثة أيام.

يستضيف فريق هيلاس فيرونا أتالاتنا على أرضه بملعب مارك أنتونيو بينتجودي في السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتليها مباراة تجمع بين فريقي كالياري وساسولو، ويختتم بمباراة ميلان صاحب المركز السابع وبولونيا بالسان سيرو.

المزيد من الفرق

وتشتد المنافسات في اليوم الثاني من نفس الجولة في الدوري الإيطالي المتكدس بالمباريات، حيث يستضيف بارما فريق سامبدوريا، وفي نفس الموعد يلتقي جنوى وليتشي، وفيرونتينا وتورينو، كما يستضيف ملعب سان باولو مباراة بين نابولي وأودونيزي، وبريشيا ضد سبال، وأخيراً مباراة بين الإنتر صاحب المركز الثاني وروما صاحب المركز الخامس على أرض الأخير بستاد أوليمبيكو.

في ختام الجولة يستضيف يوفنتوس متصدر الدوري نادي لاتسيو صاحب المركز الرابع بملعب أليانز الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

جدول مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة من الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب هيلاس فيرونا - أتالانتا السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 1 مارك أنطونيو كالياري - ساسوولو السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 ساردينيا أرينا ميلان - بولونيا السبت 18 يوليو 2020،

27 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان سيرو بارما - سامبدوريا الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN SPORTS HD 4 إينيو تارديني بريشيا - سبال الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 12 ماريو ريجامونتي فيورنتينا - تورينو الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 9 أرتيمو فرانكي جنوى - ليتشي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 10 لويجي فيراريس نابولي - أودينيزي الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 سان باولو روما - الإنتر الأحد 19 يوليو 2020،

28 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 أوليمبيكو يوفنتوس - لاتسيو الإثنين 20 يوليو 2020،

29 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 استاد أليانز

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 34 من الدوري الإيطالي 2020.

أبرز الغائبين عن الجولة 34 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف فيرناندو يورينتي - نابولي جيوفاني دي لورينزو - نابولي ليو دوارتي - ميلان فيديريكو بيرنارديسكي - يوفنتوس جورجيو كيليني - يوفنتوس باتريس - لاتسيو سامي خضيرة - يوفنتوس أرتور يونيتا - كالياري ماتياس فيتشينو - إنتر فرانشيسكو مانيانيلي - ساسوولو ماتيا دي شيليو - يوفنتوس دومينيكو بيراردي - ساسوولو ستيفانو سينسي - إنتر المهدي بوربيعة - ساسوولو نيكولو باريلا - إنتر ألبيرتو جراسي - بارما سيناد لوليتش - لاتسيو ماتيو دارميان - بارما آدم ماروشيتش - لاتسيو ميركو فالديفيوري - سبال خواكين كوريا - لاتسيو ستيفانو أوكاكا - أودينيزي راؤول مورو - لاتسيو لا يوجد ماتيو موساكيو - ميلان لا يوجد سامو كاستييخو - ميلان لا يوجد جوني - لاتسيو لا يوجد يوسيب إيليتشيتش - أتالانتا لا يوجد لوكاس باكيتا - ميلان لا يوجد أمين يونس - نابولي لا يوجد دافيدي سانتون - روما لا يوجد كريس سمولينج - روما لا يوجد أنطونيو ميرانتي - روما لا يوجد فيديريكو فازيو - روما لا يوجد لوكاس ليفا - لاتسيو لا يوجد شتيفان رادو - لاتسيو لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: