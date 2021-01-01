جدول مباريات وترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات منتخب البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر له في قطر، وترتيب المجموعة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأ منتخب البرتغال، رحلته ومشواره لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تستضيفها الأراضي القطرية على ملاعبها في شتاء العام المقبل.

وشارك المنتخب البرتغالي، بقيادة أسطورته كريستيانو رونالدو، في كأس العالم الماضي ولكنه خرج من دور الـ 16، على يد أوروجواي بعد خسارته بهدفين مقابل هدف.

وكان المنتخب البرتغالي، قد ضمن تأهله لبطولة "اليورو" والمقامة في الصيف المقبل، ليتفرغ بعد ذلك للتصفيات المؤهلة للمونديال المقبل.

وأجريت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وأسفرت عن وقوع منتخب "الملاحين" في المجموعة الأولى برفقة كل من; صربيا، جمهورية آيرلندا، لوكسمبورج، بالإضافة إلى منتخب آذربيجان.

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وفي هذا التقرير، سنتعرف على ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

ترتيب مجموعة البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022.

سيفتتح المنتخب البرتغالي، مبارياته في تصفيات كأس العالم المقبل، أمام منتخب آذربيجان، مساء يوم الأربعاء 24 مارس، على ملعب يوفنتوس في إيطاليا.

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جمهورية آيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لوكسمبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 5 آذربيجان 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا في الشرق الأوسط، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

كما يمكن لزائري موقع جول متابعة بعض مباريات منتخب البرتغال، من خلال البث المباشر الكتابي المقدم لكل المباريات، والذي يبدأ قبلها بحوالي نصف ساعة.

جدول مباريات البرتغال في تصفيات كأس العالم 2022