جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات نادي الأهلي السعودي في الدوري السعودي 2021-2022 والقنوات الناقلة، وذلك قبل انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في أغسطس 2021

ينتظر عشاق الدوري السعودي انطلاق نسخة جديدة يوم الربعاء 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443 هجريًا، ومتوقع أن تكون نسخة قوية.

سيبدأ الأهلي السعودي مبارياته في الدوري هذا الموسم بعد يومين من بداية الجولة الافتتاحية، وسيواجه الفيصلي بطل كأس الملك الموسم الماضي.

كان الموسم الماضي كارثيًأ على الأهلي بامتياز، فبعد منافسته على الدوري في النصف الأول، انهار الفريق تمامًا وتراجع حتى أنهى في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي، كما ودع مبكرًا كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير، سنتعرف على جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2021-2022 وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2022

جدول مباريات #الأهلي في الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١⚽️💚 pic.twitter.com/QMabgnJm0c — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 18, 2021

الجولة المباراة الموعد الملعب 1 الأهلي - الفيصلي الجمعة 13 أغسطس 2021،

5 محرم 1443،

20:55 السعودية، 19:55 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 2 الحزم - الأهلي الخميس 19 أغسطس 2021،

11 محرم 1443،

19:10 السعودية، 18:10 مصر ملعب نادي الحزم 3 الأهلي - ضمك الأربعاء 25 أغسطس 2021،

17 محرم 1443،

20:45 السعودية، 19:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 4 التعاون - الأهلي الأحد 12 سبتمبر 2021،

5 صفر 1443،

18:50 السعودية، 17:50 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 5 الأهلي - الفتح الجمعة 17 سبتمبر 2021،

10 صفر 1443،

20:30 السعودية، 19:30 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 6 الفيحاء - الأهلي الخميس 23 سبتمبر 2021،

16 صفر 1443،

18:30 السعودية، 17:30 مصر مدينة المجمعة الرياضية 7 الاتحاد - الأهلي الجمعة 1 أكتوبر 2021،

24 صفر 1443،

20:20 السعودية، 19:20 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 8 الأهلي - الاتفاق السبت 16 أكتوبر 2021،

10 ربيع الأول 1443،

20:10 السعودية، 19:10 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 9 الطائي - الأهلي الخميس 21 أكتوبر 2021،

15 ربيع الأول 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي 10 الأهلي - الهلال الجمعة 29 أكتوبر 2021،

21 ربيع الأول 1443،

19:50 السعودية، 18:50 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 11 الأهلي - الباطن الأربعاء 3 نوفمبر 2021،

28 ربيع الأول 1443،

19:45 السعودية، 18:45 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 12 أبها - الأهلي الأحد 21 نوفمبر 2021،

16 ربيع الآخر 1443،

15:30 السعودية، 14:30 مصر استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية 13 الأهلي - النصر الجمعة 26 نوفمبر 2021،

21 ربيع الآخر 1443،

19:40 السعودية، 18:40 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) 14 الرائد - الأهلي السبت 25 ديسمبر 2021،

21 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) 15 الأهلي - الشباب الخميس 30 ديسمبر 2021،

26 جمادى الأولى 1443،

20:00 السعودية، 19:00 مصر مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة)

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟

تُنقل مباريات الدوري السعودي على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فبمقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباريات الأهلي السعودي والذي عادةً ما يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي 2022