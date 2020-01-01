جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الأهلي في ما تبقى من منافسات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عقب عودته بعد التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، والقنوات الناقلة

ستُستأنف أحداث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، عقب توقف المسابقة طويلًا بسبب جائحة كورونا، وذلك بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق.

وسيعود الدوري السعودي بثماني جولات تستمر حتى التاسع من شهر سبتمبر في غياب الجماهير عن المباريات، ووفقًا لضوابط صحية متبعة، منعًا لانتقال عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

ويحتل فريق أهلي جدة المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات، في مقابل خسارة في سبع مباريات.

المزيد من الفرق

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش إلى تحقيق نتائج إيجابية في ما تبقى من منافسات في المسابقة على أمل احتلال مركز أفضل في ختام الموسم.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات الأهلي المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة للبطولة..

ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟

تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.

وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فمبقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات الأهلي

ويستقبل الأهلي في عودته الأهلي للدوري السعودي بعد التوقف نظيره الحزم في الرابع من شهر أغسطس المقبل، فيما ستكون مواجهته أمام الرائد في التاسع من شهر سبتمبر، هي الأخيرة له في النسخة الحالية من المسابقة.

ترتيب الدوري السعودي