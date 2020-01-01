جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة
ستُستأنف أحداث دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من جديد في الرابع من شهر أغسطس القادم، عقب توقف المسابقة طويلًا بسبب جائحة كورونا، وذلك بحسب ما أعلنت عنه لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم في وقت سابق.
وسيعود الدوري السعودي بثماني جولات تستمر حتى التاسع من شهر سبتمبر في غياب الجماهير عن المباريات، ووفقًا لضوابط صحية متبعة، منعًا لانتقال عدوى فيروس كورونا بين اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.
ويحتل فريق أهلي جدة المركز الرابع في سلم الترتيب برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات، في مقابل خسارة في سبع مباريات.
ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الصربي فلادان ميلويفيتش إلى تحقيق نتائج إيجابية في ما تبقى من منافسات في المسابقة على أمل احتلال مركز أفضل في ختام الموسم.
في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباريات الأهلي المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وما هي القنوات الناقلة للبطولة..
ما هي القنوات الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؟
تُنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على القنوات الرياضية السعودية مجانًا بدون تشفير بتقنية عالية الجودة HD وكذلك SD.
وإذا لم تتمكن عزيزي القارئ من متابعة المباريات عبر التلفاز، فمبقدورك متابعة البث الكتابي المقدم من موقع جول للمباريات والذي يبدأ من قبلها بنصف ساعة.
جدول مباريات الأهلي
ويستقبل الأهلي في عودته الأهلي للدوري السعودي بعد التوقف نظيره الحزم في الرابع من شهر أغسطس المقبل، فيما ستكون مواجهته أمام الرائد في التاسع من شهر سبتمبر، هي الأخيرة له في النسخة الحالية من المسابقة.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد
|الملعب
|23
|الأهلي - الحزم
|الثلاثاء 4 أغسطس 2020،
14 ذو الحجة 1441،
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|ملعب محمد بن فهد
|24
|الاتحاد- الأهلي
|الأحد 9 أغسطس 2020،
19 ذو الحجة 1441،
20:00 السعودية، 21:100 مصر
|
ملعب محمد بن فهد
|25
|الفيصلي- الأهلي
|السبت 15 أغسطس 2020،
25 ذو الحجة 1441،
18:10 السعودية، 19:10 مصر
|ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة
|26
|الأهلي- الهلال
|الخميس 20 أغسطس 2020،
1 محرم 1442،
19:55 السعودية، 20:55 مصر
|ملعب محمد بن فهد
|27
|ضمك- الأهلي
|الثلاثاء 25 أغسطس 2020،
6 محرم 1442،
20:50 السعودية، 19:50 مصر
|ملعب نادي ضمك
|28
|الأهلي- الشباب
|السبت 30 أغسطس 2020،
9 محرم 1442،
19:40 السعودية، 20:40 مصر
|ملعب الملك فهد
|29
|أبها- الأهلي
|الجمعة 4 سبتمبر 2020،
16 محرم 1442،
19:35 السعودية، 18:35 مصر
|ملعب أبها
|30
|الأهلي- الرائد
|الأربعاء 9 سبتمبر 2020،
21 محرم 1442،
19:35 مصر، 20:35 السعودية
|الملك فهد