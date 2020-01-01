برشلونة وفيرينتسفاروس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة برشلونة أمام فيرنتسفاروس لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب كامب نو..

برشلونة 5 × 1 فيرنتسفاروس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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88' جووووووووووووووووووووول! عثمان ديمبيلي يحرز الهدف الخامس بعد تمريرة من ميسي داخل منطقة الجزاء سددها بيمناه في الشباك.

85' نيتو يحرم الضيوف من هدف ثانٍ بعد تسديدة أرضية قوية تصدى لها وأخرجها البديل آراخو قبل متابعة مهاجم الفريق المجري

83' جوووووووووووووووووووووول! بيدري ينهي على أي آمال للضيوف في العودة بعد انطلاقة من ديمبيلي ومهارة من الجبهة اليُمنى ثم تمريرة أرضية له ليسددها بقوة في الشباك.. الرابع للبرسا.

75' فيرينتسفاروس يخرج إلى الهجوم بكل قوة، دفاع برشلونة متماسك حتى الآن ولكن الاستحواذ في يد الضيوف وهناك خطر محدق على كتيبة كومان بالفعل.

69' خاراتين يحول ركلة الجزاء إلى الشباك ويقلص الفارق لفريقه.. هل تشتعل المباراة بعد الطرد والهدف؟

67' ركلة جزاء للنادي المجري بعد انفراد توكمان وعرقلة بيكيه له..

65' هدوء كبير في المباراة، لا فرص للفريقين ويظهر أنهما ارتضيا لهذه النتيجة.

60' كومان يبدأ بإراحة نجومه ويخرج ترينكاو وروبيرتو ويمنح الفرصة لفيربو وعدد من الشباب.

51' جووووووووووووووووووول! كوتينيو يحرز الهدف الثالث لبرشلونة من تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء..

الآن ينطلق الشوط الثاني!

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين نظيفين، استراحة ونواصل في الشوط الثاني..

41' جووووووووووووووووووول! فاتي يحرز الهدف الثاني لبرشلونة بعد "لوب" رائع من دي يونج له داخل منطقة الجزاء حولها بلمسة رائعة للشباك.

38' ميسي ينفرد بالمرمى ويسدد كرة أكثر من رائعة ولكن لسوء حظه ترتطم في العارضة.

35' فرصة خطيرة للغاية لبرشلونة بعد عرضية من الجبهة اليُمنى أرضية لفاتي الذي سددها قوية لكن الحارس ديبوش وأبعدها بقدمه.

33' الاستحواذ الآن لمصلحة برشلونة ولكن من دون أي خطورة تذكر على مرمى الضيوف.

26' جووووووووووووووووووول! ميسي يحول ركلة الجزاء إلى الشباك وبرشلونة يتقدم بالهدف الأول.

25' ميسي يتحصل على ركلة جزاء من عرقلة أحد مدافعي النادي المجري له بوضوح داخل منطقة الجزاء

19' ماذا أهدرت يا إيسائيل؟ تمريرة من توكمان إليه داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة لا تصد ولا ترد ولسوء حظه ترتطم في العارضة.. فرصة خطيرة جدًا.

16' الظهور الفعلي الخطير الأول لبرشلونة أخيرًا بعد وان تو بين ميسي وفاتي ليسدد الأول قذيفة أرضية يتصدى لها الحارس وترتد لفاتي الذي أرسلها عرضية لكن الدفاع سيطر على الموقف بعدها.

9' توكمان يحرز الهدف الأول للفريق المجري ولكن حكم المباراة يلغيه بداعي التسلل وتؤكد تقنية الفيديو القرار..

5' الظهور الأول الخطير لبرشلونة من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء سددها ميسي ولكن في منتصف المرمى تصدى لها الحارس.

3' على غير المتوقع الفريق المجري يسيطر على الكرة ويضغط ويحاول الهجوم.

الآن بداية المباراة!

تشكيل برشلونة:

التشكيل | 4-2-3-1

نيتو

سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمون لونجليه - سيرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - ميراليم بيانيتش

أنسو فاتي - فيليبي كوتينيو - ترينكاو

ليونيل ميسي

تشكيل فيرنتسفاروس:

التشكيل | 4-2-3-1

دينيس ديبوش

إيلدار سيفيتش - عدنان كوفاتشيتش - ميها بلازيتش - إندري بوتكا

إيهور خاراتين - عيسى العيدوني

أولكسندر زوبكوف - دافيد زيجير - إيسائيل

توماك نجوين

بداية الموسم كانت جيدة نوعًا ما للبرسا بالفوز في مباراتين بالليجا ثم التعادل مع إشبيلية، لكن آخر مباراة أمام خيتافي كانت مخيبة جدًا للآمال، ما يضع كتيبة رونالد كومان تحت ضغوطات كبيرة أمام ضيفهم المجري المغمور.

النسخة الماضية ربما كانت من أسوأ مشاركات برشلونة في تاريخه، عندما خرج من ربع النهائي بفضيحة مدوية على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في لشبونة، الأمر الذي يدفع رفاق ميسي لمحاولة تعويض الجماهير وجلب ذات الأذنين مجددًا للإقليم الكتالوني.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة برشلونة وفيرنتسفاروس في الدور الأول من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة بملعب كامب نو.