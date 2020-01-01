الزمالك وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على استاد برج العرب

الزمالك 1 × 1 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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94' تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة.

91' كاسونجو يتوغل بالكرة في يسار منقطة الجزاء ثم يرسل عرضية يبعدها سطوحي

90' الحكم يضيف 3 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

89' عرضية من اليمين عن طريق حازم إمام يرتقي لها حسام أشرف ويصطدم بأحمد سامي، وخطأ لطلائع الجيش.

87' عرضية من اليسار عن طريق عبد الشافي يخرج بها بسام ويمسك الكرة.

85' كرة أمامية لطلائع الجيش يبعدها عبد الشافي لركنية من على يسار أبو جبل.

82' محمد شحاتة يدخل بدلاً من كريم طارق.

82' بامبو يدخل بدلاً من إسلام جابر.

81' ركنية للزمالك من اليسار ينفذها إسلام جابر بعرضية على القائم الأول يبعدها الدفاع.

80' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

79' محمد أبو المجد يدخل بدلاً من زولا.

76' وقت مستقطع للراحة وشرب المياه.

75' محمد حسن يدخل بدلاً من طارق حامد.

74' خالد سطوحي يدخل بدلاً من علي الفيل.

70' الحكم يشير لاستئناف اللقاء.

69' كابونجو كاسونجو يدخل بدلاً من مصطفى محمد.

69' مصطفى يخرج على عربة الاسعافات.

67' كيفين موهيري يدخل بدلاً من ناصر منسي

67' مصطفى محمد يتعرض لإصابة قوية واللعب متوقف لعلاجه.

66' خطييييييييييييرة للزمالك بعرضية أرضية من أشرف لعنتر الذي يرسل تسديدة من عمق المنطقة، لكن الكرة تمر بسلام.

63' حسام أشرف يدخل بدلاً من أسامة فيصل.

63' محمد عنتر يدخل بدلاً من أحمد سيد زيزو.

61' يا ربااااااااااااااااه، انفراد كامل لناصر منسي بأبو جبل، ينهيه بتسديدة أرضية تخرج إلى خارج الملعب.

60' كريم طارق يضم من اليمين إلى أمام منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج بعيدة إلى ضربة مرمى.

58' رغم النقص العددي طلائع الجيش مستحوذ.

57' خطأ لطلائع الجيش من على الخط الأيسر لمنطقة الجزاء بعد تدخل من حازم إمام على ناصف.

55' توتر في الجهاز الفني لطلائع الجيش، يجبر الحكم معروف على الخروج للحديث مع بسيوني.

52' كرة عالية في وسط الميدان انطلق لها روقا ورفع قدمه لاستلامها، لكنه لم يلحظ تواجد أسامة فيصل أمامه الذي استلم الكرة، فاصطدمت قدم روقا في كتف فيصل.

52' بطاقة حمراااااااااااااااااء على البديل محمد أشرف روقا

51' معروف يعود في قراره، ولا وجود لركلة جزاء على الزمالك.

50' معروف يخرج ويتابع الكرة في الفيديو..

49' الكرة تصل لأحمد سامي الذي يحاول التخلص من طارق حامد في منطقة الجزاء، لكن طارق يدفعه فيشير الحكم إلى ركلة جزاء.

49' خطيييييييييرة لطلائع الجيش بتوغل في يسار منطقة الجزاء عن طريق عمار حمدي الذي يرسل تسديدة يبعدها أبو جبل.

48' كريم طارق يتقدم في الجهة اليسرى، فيتدخل عليه محمود علاء، والحكم يشير إلى خطأ وإنذار.

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني.

محمد أشرف روقا يدخل بدلاً من فرانك نجونجا مع بداية الشوط الثاني.

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

47' سامي ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية تصطدم بالجدار.

46' خطأ لطلائع الجيش من على قوس منطقة جزاء الزمالك.

43' زيزو يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

41' ناصر منسي يحاول التوغل إلى منطقة الجزاء، لكن ساسي يعترضه فتبتعد الكرة وتصل سهلة لأبوجبل.

40' تدخل قوي من سمير على زيزو لمنع هجمة مرتدة، وخطأ للزمالك.

40' كرة أمامية للطلائع تبحث عن زولا، تصل سهلة لعبد الشافي.

38' عمار حمدي يمرر كرة لسمير الذي يرسل تسديدة يسارية تخرج إلى ضربة مرمى.

35' الحكم يشير لاستئناف المباراة.

32' وقت مستقطع للراحة والتقاط الأنفاس وشرب المياه.

30' الخطييييير ناصف يتوغل بالكرة في اليسار ثم يرسل عرضية تبحث عن ناصر على القائم الثاني، لكن الدفاع يبعدها.

30' ركنية للطلائع من اليسار ينفها سمير بعرضية يبعدها الدفاع لركنية ثانية.

28' ركنية للزمالك من اليمين ينفذها إسلام طارق بعرضية يحولها مصطفى محمد برأسه للمرمى، والكرة إلى خارج الملعب.

27' إسلام جابر ينطلق بالكرة في اليمين ومن جديد يتدخل عليه كريم طارق، وخطأ للزمالك.

26' حصار من الجيش على الزمالك الذي يتراجع بدوره.

25' تمريرات بين طلائع الجيش في الوسط والخلف، وضغط للزمالك على حامل الكرة.

22' أووووووووووو، زيزو ينفذ الضربة الحرة بعرضية على رأس مصطفى محمد الذي يوجه الكرة للمرمى، لكن الكرة تمر إلى خارج الملعب من على حافة القائم الأيمن.

21' تدخل قوي من كريم طارق على أسامة فيصل، وخطأ للزمالك من اليمين.

17' خطييييييييييييييرة لطلائع الجيش بتمريرة من سمير لعمار اذلي يدخل منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة تخرج عالية وبعيدة إلى ضربة مرمى.

13' إسلام ينفذ الضربة الحرة بتسديدة أرضية تصطدم بالجدار.

11' خطأ للزمالك من مكان خطير على يمين قوس منطقة الجزاء بعد تدخل من ناصف على ساسي.

11' سيطرة زملكاوية وتراجع للجيش في هذه الأثناء.

9' الخطير أحمد سمير يرسل تسديدة يمسكها أبوجبل على مرتين.

7' زيزو ضم بالكرة من اليسار إلى أمام منطقة الجزاء ثم مررها لمصطفى محمد الذي أعادها له في مواجهة الحارس، فأرسل زيزو تسديدة اصطدمت ببسام وعبرت للشباك.

7' التعااااااااادل السريييييييييع للزمالك عن طريق زيزو.

6' سمير مرر كرة من أمام منطقة الجزاء لناصف الذي دخل المنطقة وأرسل عرضية أرضية من اليسار أبعدها الدفاع، لكن الكرة ارتدت لكريم طارق الذي أرسل تسديدة من على القائم الأيمن عبرت لشباك أبوجبل.

6' جووووووووووووووووول أول لطلائع الجيش عن طريق كريم طارق.

4' مرحلة جس النبص متواصلة بين الفريقين، لكن الزمالك أفضل قليلاً

1' مشكلة في الكرة التي بدأ بها اللقاء تجبر الحكم على إيقافه لأقل من دقيقة ثم استئناف المباراة.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

تشكيل طلائع الجيش:

يبدأ المدرب عبد الحميد بسيوني بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

محمد بسام

محمد ناصف - علي الفيل - أحمد سامي - أحمد عبد الرحمن زولا

مهند لاشين - فرانك نجونجا - عمار حمدي

أحمد سمير - ناصر منسي - كريم طارق

تشكيل الزمالك:

يبدأ المدرب باتريس كارتيرون بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

محمد أبو جبل

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

أحمد سيد زيزو - فرجاني ساسي - طارق حامد - إسلام جابر

مصطفى محمد - أسامة فيصل

تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش الودية . ⚽️📝 pic.twitter.com/TMZmfhwOdZ — SC (@ZSCOfficial) July 29, 2020

توقف الدوري المصري في مارس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا، وقد تقرر عودة النشاط من جديد في 6 أغسطس القادم، بعد قرار من اتحاد الكرة قوبل بالرفض من بعض الأندية، لعل أبرزهم الفارس الأبيض.

قبل التوقف بسبب فيروس كورونا كان الفارس الأبيض في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الأبيض والأزرق السماوي الثالث، ونقطتين عن المقاولون العرب الثاني، وبفارق كبير عن الأهلي المتصدر هو 18 نقطة.

كانت أولى وديات الزمالك قبل العودة ضد سموحة وانتهت بفوزه بخمسة أهدافٍ لهدف، ثم كان الأبيض على موعد مع قمة قوية ضد بيراميدز خسرها بهدفٍ نظيف، وذلك قبل أن يواجه وادي دجلة ويفوز بالأربعة، وأخيرًا واجه طنطا وفاز عليه 2-1.

ستكون مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري هي الأولى بعد توقف الكورونا، وسيواجه فيها النادي المصري في السادس من أغسطس القادم.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في إطار استعدادات الفريقين لعودة الدوري المصري، والتي تقام على استاد برج العرب.