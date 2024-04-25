مباراته الثالثة أساسيًا .. لويس كاسترو يستقر على بديل ساديو ماني أمام الخليج

النصر يُواجه الخليج في دوري روشن السعودي مساء السبت القادم

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يُواصل النصر استعداداته لمواجهة الخليج في الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي مساء السبت القادم، وقد استقر مدربه لويس كاسترو على بديل ساديو ماني خلال اللقاء.

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المهاجم السنغالي يغيب عن المباراة بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، ومعه سيفتقد النصر للرباعي المصاب علي لاجامي وعبد المجيد الصليهم وأندرسون تاليسكا وسامي النجعي، بجانب الموقوف نواف العقيدي، فيما سيستعيد هدافه كريستيانو رونالدو.

صحيفة الجزيرة السعودية أوضحت أن المدرب البرتغالي اختار الجناح الشاب عبد العزيز العليوة لتعويض ماني خلال المباراة، حيث من المتوقع أن يلعب في الهجوم بجانب عبد الرحمن غريب وأوتافيو خلف رونالدو.

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اللاعب صاحب الـ20 عامًا لم يلعب سوى 6 مباريات هذا الموسم مع النصر في دوري روشن، بدأ 2 منها فقط، وستكون تلك القادمة أمام الخليج الثالثة له أساسيًا.

العليوة نجح في إحراز هدفين خلال مواجهة أبها في الجولة الـ26 التي انتهت بفوز النصر الساحق 8-0، وكان اللاعب قد شارك في الشوط الثاني.

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