مقدمة الاستوديو أنقذتها بنظرة .. "لفظ بذيء" يضع مُحللة مباراة مانشستر سيتي وفينورد في موقف محرج

اعتذار رسمي على الهواء

تسببت الألمانية جوزفين هينينج، لاعبة فريق آرسنال الإنجليزي السابقة، في موقف محرج على الهواء أثناء الاستوديو التحليلي لشبكة "أمازون برايم"، بسبب لفظ بذيء.

وكانت جوزفين ضمن فريق التحليل لمباراة مانشستر سيتي وفينورد، أمس الثلاثاء، التي انتهت بالتعادل (3-3)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا متقدمًا، بنتيجة (3-0)، قبل آخر 15 دقيقة من اللقاء، حيث استطاع لاعبو فينورد تسجيل 3 أهداف دفعة واحدة والعودة من ملعب الاتحاد بنقطة تعادل ثمينة وتركوا الحسرة لأصحاب الأرض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي معرض تحليلها للقاء، تناولت جوزفين إحدى الحالات الخاصة بدفاع مانشستر سيتي وقالت: "أنا أتحدث عما إذا كنت تريد قبول أن الوضع (لفظ بذيء) للغاية"، لكنها لاحظت على الفور نظرة مقدمة الاستوديو جابي لوجان ورفع حاجبها وبداخلها كأنها تقول: "يا إلهي لقد قالت هذا اللفظ!".

وأقسمت المدافعة السابقة لنادي آرسنال، أنها أدركت خطأها على الفور عندما نظرت إلى لوجان، التي أُجبرت على الاعتذار للمشاهدين بعد صدور هذا اللفظ من الضيفة.

وتجاوزت لوجان الموقف المحرج بسرعة، قائلة: "أنا فقط أنظر إلى الوقت، إنها العاشرة وثلث مساءً. أنا أعتذر للمشاهدين".

ويرتبط مانشستر سيتي الذي لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات له، الأحد المقبل، برحلة صعبة للغاية إلى ملعب "آنفيلد" لمواجهة ليفربول "المُتصدر" في الدوري الإنجليزي الممتاز.