ليفربول وبيرنلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول ضد بيرنلي في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، والتي يستضيفها استاد أنفيلد..

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ليفربول 1 × 0 بيرنلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

المزيد من الفرق

48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

47' خطييييييييييرة لليفربول بعرضية من اليسار عن طريق روبرتسون، تصل لصلاح الذي يدور بالكرة في يمين منطقة الجزاء ثم يمررها لماني الذي يرسل تسديدة يسارية من على نقطة الجزاء يطير لها بوب ويبعد الكرة من على يمينه.

46' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

46' ويليامس ينفذ الركنية بعرضية على القائم الأول يبعدها الدفاع.

45' تمريرات بين عناصر ليفربول حتى تصل الكرة لفيرمينو الذي يرسل تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

44' كرة ساقطة من اليمين لبيرنلي تضم رودريجيز في مواجهة أليسون، لكنه يرسل تسديدة تعبر بعرض منطقة الجزاء دون خطورة.

43' الراااااااااااااااائع روبرتسون ينطلق بالكرة في اليسار ويدخل منطقة الجزاء ثم يرسل عرضية أرضية تعبر من أمام فيرمينو إلى ضربة مرمى.

41' خطييييييييييييرة لبيرنلي بتسديدة من ماكنيل الذي افتك كرة من أمام منطقة الجزاء، يتصطدى لها أليسون ويبعدها لركنية من على يمينه.

38' ثنائية بين ماني وروبرتسون في اليسار، تنتهي بتمريرة من ماني تخرج إلى ضربة مرمى بعيدة عن الاسكتلندي.

36' اندفاع لبيرنلي في هذه الأثناء بحثًا عن التعادل.

GOAL!! Fantastic @andrewrobertso5 header put us ahead! Brilliant @_fabinhotavares assist as well to pick out the left-back 🙌



[1-0]#LIVBUR https://t.co/GuESTfYlur — FC ( Champions 🏆) (@LFC) July 11, 2020

34' فابينيو أرسل كرة عالية من أمام منطقة الجزاء وصلت لروبرتسون في يمين منطقة الجزء، فأرسل تسديدة رأسية عبرت لشباك بوب.

34' جووووووووووووووووول أول لليفربول عن طريق روبرتسون.

33' أووووووووووووووووو، صلاح يتلاعب بدفاع بيرنلي في يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية يبعدها الحارس لركنية من على يساره.

31' ويليامس يرسل عرضية أرضية من اليمين يبعدها الدفاع.

29' تمريرات بين عناصر ليفربول في الوسط، وتراجع لبيرنلي.

27' خطييييييييييييرة لبيرنلي بعرضية من ركنية من اليسار تعبر من أليسون لكنها تجد فان دايك الذي يبعدها.

25' الحكم يشير للاعبين بالعودة.

23' وقت مستقطع يمنحه الحكم للراحة وشرب المياه.

22' حتى الآن ليفربول لا يتوقف عن محاولة التسجيل، أما بيرنلي فيكفيه مرتدة واحدة متقنة توصله لمرمى أليسون.

20' خطييييييييرة لليفربول بتمريرة من صلاح لجونز على يسار نقطة الجزاء، حيث يرسل الإنجليزي تسديدة تصطدم بالدفاع وتخرج للركنية.

18' كرة أمامية لليفربول يحاول ماني الوصول لها لكن الدفاع يبعدها، فتصل لصلاح الذي يتبادلها مع فيرمينو في عمق المنطقة ويرسل تسديدة بيمناه يطير لها بوب ويبعد الكرة من على يساره.

16' عرضية أرضية خطييييييرة من روبرتسون يتركها فيرمينو تعبر لجونز الذي يرسل تسديدة يسارية يطير لها بوب ويمسك الكرة من على يمينه.

14' صلاح ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى.

13' خطأ لليفربول من على خط منطقة الجزاء على يمين القوس بعد تدخل من رودريجيز على صلاح.

12' فابينيو يرسل عرضية من اليسار يبعدها الدفاع.

11' خطيييييييييييرة لليفربول بعرضية من روبرتسون تبحث عن صلاح، لكن لونج يبعد الكرة من على قدم المصري.

9' جوميز يرسل كرة أمامية تبحث عن فيرمينو، لكنها أقرب للدفاع.

8' حصار لليفربول على بيرنلي المتراجع تمامًا.

6' روبرتسون ينفذ الركنية بعرضية يستقبلها ماني ويرسل تسديدة يسارية تصطدم بالدفاع، ثم يشير الحكم إلى لمسة يد على السنغالي.

6' روبرتسون يرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء يبعدها تاركوفسكي إلى ركنية من على يمين بوب.

5' تمريرات بين لاعبي ليفربول في مناطق بيرنلي.

4' تايلور يتعرض لإصابة ويسقط بعد دفعة من فينالدوم، الحكم لا يحتسب خطأ ولكن يوقف اللعب لعلاج اللاعب.

2' ليفربول على اليمين بالأحمر المعتاد، وبيرنليي على اليسار بالأزرق السماوي الرديف.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول والمباراة.

دقيقة صمت على روح جاك تشارلتون بطل إنجلترا في كأس العالم 1966.

A guard of honour from the Clarets for the Champions pic.twitter.com/1z1N32R5kp — FC (@BurnleyOfficial) July 11, 2020

يدخل الآن لاعبو ليفربول من بين الممر الشرفي من قبل بيرنلي.

تشكيل ليفربول:

يبدأ يورجن كلوب بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أليسون

أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - نيكو ويليامس

كورتيس جونز - فابينيو - جورجينيو فينالدوم

ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔴



How we line-up to face @BurnleyOfficial 🙌 #LIVBUR @JamesMilner is out as a precaution due to a slight muscle issue. — Liverpool FC ( Champions 🏆) (@LFC) July 11, 2020

تشكيل بيرنلي:

يبدأ شون دايتش بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

نيك بوب

تشارلي تايلور - كيفن لونج - جيمس تاركوفسكي - فيل باردسلي

دوايت ماكتيل - آشلي ويستوود - جوش براونهيل - إيريك بيترس

جاي رودريجيز - كريس وود

ويسعى الريدز بقيادة نجمه المصري محمد صلاح إلى تحقيق الفوز في مباراة السبت ومواصلة انتصاراته بعد أن حسم لقب البريميرليج في وقت سابق بعد غياب استمر أكثر من 30 عامًا.

ويحتل الليفر صدارة ترتيب المسابقة برصيد 92 نقطة بفارق 23 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي الوصيف، وذلك بعد أن تمكن من الفوز على برايتون في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدف.

في المقابل يأمل فريق بيرنلي في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة من أجل تحسين موقعه في ترتيب المسابقة.

ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 49 نقطة، وذلك بعد أن نجح في تحقيق فوز خارج الديار على حساب وست هام في الجولة الماضية.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد برايتون في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز..