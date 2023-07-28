كأس الملك سلمان | الزمالك يرعب النصر والشباب .. والرجاء يقلب الطاولة على شباب بلوزداد

إثارة في اليوم الثاني من البطولة العربية

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شهد اليوم الثاني من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تستضيفها السعودية، إثارة كبيرة للغاية، مع غزارة تهديفية، بالمقارنة مع مباريات أمس الخميس.

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وفي المباراة الأولى من اليوم الثاني، حقق نادي الرجاء الرياضي المغربي، فوزًا صعبًا على شباب بلوزداد الجزائري (2-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

بهذه النتيجة.. يتصدر الرجاء مؤقتًا، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط؛ لحين انتهاء مباراة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي، مساء اليوم الجمعة.

شباب بلوزداد دخل المباراة بقوة، وهاجم حتى نجح في هز شباك العملاق المغربي، برأسية رائعة من معاذ حداد، في الدقيقة العاشرة، وسط استسلام تام من المنافس.

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وانعكس الحال تمامًا في بداية الشوط الثاني؛ والذي شهد عودة قوية من الرجاء الرياضي، الذي تمكن من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 55، نفذها يسري بوزوق، بنجاح.

وكاد شباب بلوزداد، أن يعود إلى التقدم مجددًا، عندما تحصل على ركلة جزاء، أهدرها محترفه وامبا، برعونة غريبة؛ ليسجل الرجاء، هدف الانتصار الغالي، في الوقت بدل الضائع، بواسطة بوشعيب عراسي؛ حيث تم احتسابه بعد استخدام تقنية التسلل الآلي، لأول مرة في البطولة.

ومن ناحيته.. اكتسح الزمالك المصري، نظيره الاتحاد المنستيري التونسي (4-0)، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا، الثنائي السعودي العملاق النصر والشباب.

رباعية الزمالك، في شباك الاتحاد المنستيري، سجلها كلًا من بشير بن سعيد بـ"الخطأ في مرماه" وأحمد سيد زيزو، في الشوط الأول، قبل أن يضيف سيد نيمار، الثالث والرابع في الدقيقتين 56 و64.

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