"مباراة شكك كريستيانو رونالدو في نزاهتها!" .. الهلال يطرد النصر من السوبر

مواجهة جديدة مرتقبة بين الهلال والاتحاد في الموسم الحالي..

حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر السعودي؛ بعد الفوز على النصر، بهدفين مقابل واحد، مساء يوم الإثنين.

الهلال سيضرب موعدًا في المباراة النهائية من السوبر، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفائز على الوحدة، في المربع الذهبي الأول، بهدفين مقابل واحد.

المباراة بدأت بسيطرة متبادلة بين الفريقين؛ حتى جاءت الدقيقة الثامنة، عندما أهدر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدفًا في الدقيقة الثامنة، لمصلحة قلعة العالمي؛ بعد أن توغل من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد كرة مرت أمام مرمى الزعيم.

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وشهدت الدقيقة 14؛ أولى الفرص الهلالية، عندما تصدى الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى نادي النصر، لهدفٍ محقق من علي البليهي، مدافع الزعيم، الذي كان يتواجد داخل منطقة الـ18 للعالمي.

وفي الدقيقة الثامنة عشر.. كان رونالدو قريبًا من افتتاح النتيجة لمصلحة النصر؛ لولا اصطدام تسديدته القوية بجسد مدافع الهلال، لتتحوّل إلى ركلة ركنية.

وهدأ رتم اللعب تمامًا، حتى الدقيقة الـ37؛ عندما سدد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الزعيم الهلالي، كرة قوية للغاية من حدود منطقة الـ18، إلا أنها مرت بجوار القائم النصراوي.

واشتعلت المباراة في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول؛ عندما ألغى الحكم، هدفًا لنادي النصر، سجله النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

الحكم احتسب التسلل على رونالدو؛ على الرغم من أن الأخير لم يلمس الكرة التي وصلت إلى أوتافيو؛ ما أشعل غضب نجوم النصر والجهازين الفني والإداري.

الأسطورة البرتغالية شكك في نزاهة قرار الحكم؛ حيث أخذ يشير إلى شعار نادي النصر المتواجد على قميصه؛ في تلميح صريح إلى أن فريقه مستهدف.

الشوط الثاني من ديربي الهلال والنصر

بدأ الشوط الثاني مشتعلًا مثل نهاية النصف الأول؛ حيث أهدر المهاجم الشاب عبدالله الحمدان، هدفًا محققًا للهلال في الدقيقة 49؛ عندما سدد كرة برأسه فوق مرمى النصر، على الرغم من أنه كان وجهًا لوجه مع الحارس دافيد أوسبينا.

وتواصل الضغط الهلالي؛ حيث تصدى أوسبينا، في الدقيقة 50 من عمر المباراة، لهدفٍ محقق من ساحر الهلال سالم الدوسري؛ بعد خطأ دفاعي كبير.

سالم عاد في الدقيقة 61؛ حيث استغل تمريرة ساحرة من زميله الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قبل أن يسدد الكرة إلى داخل الشباك النصراوية، معلنًا تقدم الهلال، بهدف مقابل لا شيء.

وحرم القائم الأيمن لمرمى النصر، الزعيم الهلالي من مضاعفة النتيجة؛ عندما تصدت لتسديدة قوية للغاية من مالكوم، في الدقيقة 65.

ولأن مالكوم لا يعرف التوقف أبدًا؛ فقد سجل الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة 72، برأسية أكثر من رائعة، مستغلًا عرضية متقنة من مواطنه وزميله ميشايل ديلجادو.

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة؛ طرد حكم المباراة، الأسطورة كريستيانو رونالدو من المباراة؛ بعد اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، على حدود خط التماس.

وعلى الرغم من النقص العددي؛ إلا أن النصر نجح في تقليص النتيجة، في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بواسطة نجمه ساديو ماني؛ لكن الوقت لم يتسع للتعديل، ليصعد الهلال إلى النهائي، رسميًا.